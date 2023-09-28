Банк России может расширить макропруденциальные лимиты на ипотеку
Банк России может начать работу с Госдумой и другими ведомствами для получения полномочий расширить макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотеку после оценки эффективности этого инструмента. Об этом рассказала на международном банковском форуме директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Мы всегда говорим, что мы хотели бы иметь тоже этот инструмент в своем арсенале», – сказала она.
Пока регулятор, пояснила Данилова, оценит, насколько эффективно сработали МПЛ в необеспеченном кредитовании.
«Возможно, будем дальше взаимодействовать с ведомствами, с Госдумой, предлагая расширить наши полномочия на макропруденциальные лимиты в ипотеке», – добавила она.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила 15 сентября, что регулятор хотел бы получить право на введение количественных ограничений по ипотеке. «Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения. Они несколько по-разному работают, и для рискованной ипотеки, мне кажется, это было бы полезно», – отмечала она.
Ранее 28 сентября Данилова сообщила, что 71,7% ипотеки во II квартале было выдано россиянам, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. Доля ссуд таким заемщикам в ипотечном портфеле составляет 60,8%, отметила она. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынках, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%.
На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.
Макропруденциальные лимиты были введены ЦБ в 2023 г. и подразумевают количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода). В конце августа ЦБ сократил МПЛ по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал ввиду сохраняющейся значительной задолженности заемщиков с высоким ПДН.