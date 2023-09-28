Банк России может расширить макропруденциальные лимиты на ипотеку

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила 15 сентября, что регулятор хотел бы получить право на введение количественных ограничений по ипотеке. «Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения. Они несколько по-разному работают, и для рискованной ипотеки, мне кажется, это было бы полезно», – отмечала она.