ВТБ повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 13% годовых

В банке прогнозируют, что в сложившейся экономической ситуации вкладчики будут проявлять повышенный интерес к краткосрочным инструментам. Сейчас в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, на вклады сроком от полугода до года – около 45%, а на депозиты сроком от года – 5%.