ВТБ повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 13% годовых
Ставка до 13% годовых доступна при открытии вклада на три года и при выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 руб. при открытии его онлайн и 50 000 руб. – при заключении договора в отделении.
По трехмесячным депозитам максимальная доходность составит 12% годовых, полугодовым – 11,5%, а годовым – 10,5%. Ставка по среднесрочному вкладу (181 день) будет 11,3% годовых.
В банке отметили, что доля рублевых депозитов в портфеле сбережений ВТБ составляет более 90%. Там ожидают, что в результате увеличения ставок по вкладам объем средств на счетах и депозитах физлиц к концу года вырастет на 19%. По оценке ВТБ, розничный портфель пассивов банка увеличится на 24%.
В банке прогнозируют, что в сложившейся экономической ситуации вкладчики будут проявлять повышенный интерес к краткосрочным инструментам. Сейчас в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, на вклады сроком от полугода до года – около 45%, а на депозиты сроком от года – 5%.
Изменение ставок в ВТБ по рублевым вкладам произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 13% 15 сентября. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.