Газета
Финансы

ВТБ повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 13% годовых

Ведомости

ВТБ с 29 сентября повышает максимальную доходность по рублевым вкладам на 2 процентных пункта (п. п.) до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает «Интерфакс».

Ставка до 13% годовых доступна при открытии вклада на три года и при выборе опции капитализации процентов или выплаты в конце срока. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 руб. при открытии его онлайн и 50 000 руб. – при заключении договора в отделении. 

По трехмесячным депозитам максимальная доходность составит 12% годовых, полугодовым – 11,5%, а годовым – 10,5%. Ставка по среднесрочному вкладу (181 день) будет 11,3% годовых. 

В банке отметили, что доля рублевых депозитов в портфеле сбережений ВТБ составляет более 90%. Там ожидают, что в результате увеличения ставок по вкладам объем средств на счетах и депозитах физлиц к концу года вырастет на 19%. По оценке ВТБ, розничный портфель пассивов банка увеличится на 24%.

Ранее по теме: Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев составила 351,2 млрд рублей

В банке прогнозируют, что в сложившейся экономической ситуации вкладчики будут проявлять повышенный интерес к краткосрочным инструментам. Сейчас в ВТБ на долю трехмесячных депозитов приходится более половины от всех открываемых инструментов, на вклады сроком от полугода до года – около 45%, а на депозиты сроком от года – 5%.

Изменение ставок в ВТБ по рублевым вкладам произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 13% 15 сентября. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных