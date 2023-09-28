Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев составила 351,2 млрд рублей
Стоимость акций ВТБ на фоне отчетности выросла на 1,17% до дневного максимума 0,0259 руб. По состоянию на 13:30 котировки находились на том же уровне, индекс Мосбиржи достигал отметки 3103,94 (+1,18%). С начала года котировки компании выросли на 58%, бенчмарк – на 44%.
Чистые операционные доходы до резервов в августе составили 96,6 млрд руб., за восемь месяцев – 804,1 млрд руб. При этом чистые процентные доходы – 66,1 млрд и 500,2 млрд руб. соответственно, чистая процентная маржа составила 3,1% в августе и 3,2% за восемь месяцев. Чистые комиссионные доходы составили 22,6 млрд руб. в августе и 139,6 млрд руб. за восемь месяцев.
Результаты, достигнутые группой в августе, демонстрируют устойчивость бизнес-модели и способность генерации прибыли на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, сказал первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов. По его словам, рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать выполнению целевых показателей прибыльности в текущем году.
Прогнозы менеджмента банка по годовой чистой прибыли вполне достижимы, считает аналитик «Тинькофф инвестиций» Ляйсян Хусяинова. Она обращает внимание на то, что чистая прибыль в августе оказалась на 28% ниже значений июля (36 млрд руб.). По ее словам, это даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 млрд руб.).
Однако с января по август банк уже заработал больше, чем в докризисном 2021 г. (около 325 млрд руб.). А в 2022 г. банк стал одной из двух системно значимых кредитных организаций, которые получили убыток по РСБУ (756,8 млрд руб.).