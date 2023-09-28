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Инвестиции

Чистая прибыль ВТБ за восемь месяцев составила 351,2 млрд рублей

Ведомости

Группа ВТБ представила финансовые результаты по МСФО за август и восемь месяцев 2023 г. Из сообщения следует, что чистая прибыль группы в августе 2023 г. составила 25,9 млрд руб., а с января по август – 351,2 млрд руб. Месячные данные за 2022 г. банк не публиковал.

Таким образом, прибыль за восемь месяцев составила 83,62% от годового прогноза банка. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках ПМЭФа заявлял, что прибыль ВТБ в этом году может составить около 400 млрд руб., затем он повысил прогноз до 420 млрд руб.

Стоимость акций ВТБ на фоне отчетности выросла на 1,17% до дневного максимума 0,0259 руб. По состоянию на 13:30 котировки находились на том же уровне, индекс Мосбиржи достигал отметки 3103,94 (+1,18%). С начала года котировки компании выросли на 58%, бенчмарк – на 44%.

Чистые операционные доходы до резервов в августе составили 96,6 млрд руб., за восемь месяцев – 804,1 млрд руб. При этом чистые процентные доходы – 66,1 млрд и 500,2 млрд руб. соответственно, чистая процентная маржа составила 3,1% в августе и 3,2% за восемь месяцев. Чистые комиссионные доходы составили 22,6 млрд руб. в августе и 139,6 млрд руб. за восемь месяцев.

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Результаты, достигнутые группой в августе, демонстрируют устойчивость бизнес-модели и способность генерации прибыли на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, сказал первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов. По его словам, рост объемов бизнеса, прежде всего в розничном сегменте, в сочетании с устойчивыми показателями качества кредитного портфеля будут способствовать выполнению целевых показателей прибыльности в текущем году.

Прогнозы менеджмента банка по годовой чистой прибыли вполне достижимы, считает аналитик «Тинькофф инвестиций» Ляйсян Хусяинова. Она обращает внимание на то, что чистая прибыль в августе оказалась на 28% ниже значений июля (36 млрд руб.). По ее словам, это даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 млрд руб.).

Однако с января по август банк уже заработал больше, чем в докризисном 2021 г. (около 325 млрд руб.). А в 2022 г. банк стал одной из двух системно значимых кредитных организаций, которые получили убыток по РСБУ (756,8 млрд руб.).

При этом «Тинькофф инвестиции» не рекомендуют акции ВТБ к покупке. Одним из негативных факторов Хусяинова называет множественные допэмиссии, которые «размывали» доли акционеров. Также менеджмент банка подчеркивал, что выплат дивидендов по итогам 2023 г., скорее всего, не предвидится.

Ранее ВТБ сообщал, что его чистая прибыль по МСФО по итогам семи месяцев 2023 г. составила 325,4 млрд руб., а по итогам июля – 35,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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