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Инвестиции

Чистая прибыль ВТБ по итогам семи месяцев составила 80% от прогноза за год

Ведомости

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам семи месяцев 2023 г. составила 325,4 млрд руб., а по итогам июля – 35,6 млрд руб., следует из пресс-релиза на сайте банка.

Ранее председатель правления банка Андрей Костин в рамках ПМЭФ заявлял, что прибыль ВТБ в этом году может составить около 400 млрд руб. Таким образом, заработанная за семь месяцев прибыль составляет 81% от прогнозируемой за год.

Акции ВТБ в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 31 августа, подорожали на 3,91%, до дневного максимума 0,0292 руб. По состоянию на 10:47 мск они стоили 0,0289 руб. (+2,92%). В это время индекс Мосбиржи составлял 3229,98 пункта (+0,54%). С начала года бенчмарк вырос на 49,9%, котировки банка – на 76%.

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По словам зампреда, финансового директора банка Дмитрия Пьянова, заработанная за семь месяцев прибыль и прочность бизнес-модели позволяют подтвердить прогнозы банка по рекордной прибыли в 2023 г. даже на фоне повышении ключевой ставки Банком России в августе. Он добавил, что чистая прибыль июля не содержит существенных волатильных компонентов.

В отчете также говорится, что чистые операционные доходы до резервов за семь месяцев составили 707,5 млрд руб., за июль – 87,6 млрд руб. При этом чистые процентные доходы за семь месяцев достигли 434,1 млрд руб., в июле – 66,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 117 млрд руб. и 19,3 млрд руб. соответственно.

Чистая процентная маржа в июле и за семь месяцев составила 3,2%. В тот же период стоимость риска составила 1,0%, расходы на создание резервов – 105,8 млрд руб. за семь месяцев и 13,4 млрд руб. в июле.

По итогам первого полугодия 2023 г. ВТБ получил 289,8 млрд руб. – это рекордный показатель за такой период, говорил зампред ВТБ. В 2021 г. банк заработал 327 млрд руб., а по итогам 2022 г. получил рекордный убыток за всю историю банковского сектора в размере 613 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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