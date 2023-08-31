Чистая прибыль ВТБ по итогам семи месяцев составила 80% от прогноза за год

Акции ВТБ в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 31 августа, подорожали на 3,91%, до дневного максимума 0,0292 руб. По состоянию на 10:47 мск они стоили 0,0289 руб. (+2,92%). В это время индекс Мосбиржи составлял 3229,98 пункта (+0,54%). С начала года бенчмарк вырос на 49,9%, котировки банка – на 76%.