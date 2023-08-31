Чистая прибыль ВТБ по итогам семи месяцев составила 80% от прогноза за год
Акции ВТБ в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 31 августа, подорожали на 3,91%, до дневного максимума 0,0292 руб. По состоянию на 10:47 мск они стоили 0,0289 руб. (+2,92%). В это время индекс Мосбиржи составлял 3229,98 пункта (+0,54%). С начала года бенчмарк вырос на 49,9%, котировки банка – на 76%.
По словам зампреда, финансового директора банка Дмитрия Пьянова, заработанная за семь месяцев прибыль и прочность бизнес-модели позволяют подтвердить прогнозы банка по рекордной прибыли в 2023 г. даже на фоне повышении ключевой ставки Банком России в августе. Он добавил, что чистая прибыль июля не содержит существенных волатильных компонентов.
В отчете также говорится, что чистые операционные доходы до резервов за семь месяцев составили 707,5 млрд руб., за июль – 87,6 млрд руб. При этом чистые процентные доходы за семь месяцев достигли 434,1 млрд руб., в июле – 66,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы составили 117 млрд руб. и 19,3 млрд руб. соответственно.
Чистая процентная маржа в июле и за семь месяцев составила 3,2%. В тот же период стоимость риска составила 1,0%, расходы на создание резервов – 105,8 млрд руб. за семь месяцев и 13,4 млрд руб. в июле.