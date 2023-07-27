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Финансы

Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии составила рекордные 289,8 млрд рублей

Ведомости

ВТБ получил 289,8 млрд руб. за первое полугодие 2023 г. – это рекордный показатель за такой период. Об этом сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, пишет ТАСС.

«Это рекордные для первого полугодия значения за всю историю и соответствуют возврату на капитал 32,8%, что мы также никогда не демонстрировали», – отметил зампред.

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Ранее о заработанных 289 млрд руб. чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) писал «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к встрече его предправления Андрея Костина с главой государства Владимиром Путиным.

В 2021 г. банк заработал 327 млрд руб., а по итогам 2022 г. получил рекордный убыток за всю историю банковского сектора в размере 613 млрд руб. По оценкам ВТБ, прибыль группы в этом году может составить 400 млрд руб. – это верхняя граница диапазона прогноза банка.

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Как отмечала старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева в интервью «Ведомостям», прибыль ВТБ за 2023 г. может составить 357 млрд руб. По ее оценкам, прогноз БКС может измениться в зависимости от политики ЦБ в отношении ключевой ставки. 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, впервые с сентября 2022 г. Последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с осени ставка находилась на уровне 7,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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