Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии составила рекордные 289,8 млрд рублей

Как отмечала старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева в интервью «Ведомостям», прибыль ВТБ за 2023 г. может составить 357 млрд руб. По ее оценкам, прогноз БКС может измениться в зависимости от политики ЦБ в отношении ключевой ставки. 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, впервые с сентября 2022 г. Последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с осени ставка находилась на уровне 7,5%.