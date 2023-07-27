Чистая прибыль ВТБ в первом полугодии составила рекордные 289,8 млрд рублей
«Это рекордные для первого полугодия значения за всю историю и соответствуют возврату на капитал 32,8%, что мы также никогда не демонстрировали», – отметил зампред.
Ранее о заработанных 289 млрд руб. чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) писал «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к встрече его предправления Андрея Костина с главой государства Владимиром Путиным.
В 2021 г. банк заработал 327 млрд руб., а по итогам 2022 г. получил рекордный убыток за всю историю банковского сектора в размере 613 млрд руб. По оценкам ВТБ, прибыль группы в этом году может составить 400 млрд руб. – это верхняя граница диапазона прогноза банка.
Как отмечала старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева в интервью «Ведомостям», прибыль ВТБ за 2023 г. может составить 357 млрд руб. По ее оценкам, прогноз БКС может измениться в зависимости от политики ЦБ в отношении ключевой ставки. 21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, впервые с сентября 2022 г. Последний раз ЦБ повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г., а с осени ставка находилась на уровне 7,5%.