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Финансы

ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Ведомости

Банк России продлил до 31 марта 2024 г. ограничения на перевод средств за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора.

Так, еще на полгода сохраняется запрет на перевод для россиян и физлиц-нерезидентов из дружественных стран свыше $1 млн в другой иностранной валюте на любые счета в зарубежных банках. Остаются в силе и лимиты на перечисления через системы денежных переводов не более $10 000 в месяц в валюте.

ЦБ при этом напомнил, что работающие в РФ физлица – нерезиденты из дружественных или недружественных стран могут перевести за рубеж средства в размере своей зарплаты. Физлица и юрлица из недружественных государств, не работающие в РФ, не могут перевести средства за рубеж. На компании, которые находятся под контролем российских физ- или юрлиц, этот запрет не распространяется.

Банки из недружественных стран могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, добавили в ЦБ.

Ранее 26 сентября регулятор продлил ограничения по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

Вскоре после начала спецоперации России на Украине в марте 2022 г. ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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