ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж
Банк России продлил до 31 марта 2024 г. ограничения на перевод средств за рубеж, сообщила пресс-служба регулятора.
Так, еще на полгода сохраняется запрет на перевод для россиян и физлиц-нерезидентов из дружественных стран свыше $1 млн в другой иностранной валюте на любые счета в зарубежных банках. Остаются в силе и лимиты на перечисления через системы денежных переводов не более $10 000 в месяц в валюте.
ЦБ при этом напомнил, что работающие в РФ физлица – нерезиденты из дружественных или недружественных стран могут перевести за рубеж средства в размере своей зарплаты. Физлица и юрлица из недружественных государств, не работающие в РФ, не могут перевести средства за рубеж. На компании, которые находятся под контролем российских физ- или юрлиц, этот запрет не распространяется.
Банки из недружественных стран могут осуществлять переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, добавили в ЦБ.
Ранее 26 сентября регулятор продлил ограничения по переводам за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.
Вскоре после начала спецоперации России на Украине в марте 2022 г. ЦБ ввел ограничения для физлиц на переводы за рубеж. Так, за границу можно было вывести до $5000 в месяц. Позже лимит увеличили до $10 000, уже в мае физлица могли переводить до $50 000 ежемесячно. В конце июня Банк России ограничил переводы суммой до $1 млн в месяц.