ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ при этом напомнил, что работающие в РФ физлица – нерезиденты из дружественных или недружественных стран могут перевести за рубеж средства в размере своей зарплаты. Физлица и юрлица из недружественных государств, не работающие в РФ, не могут перевести средства за рубеж. На компании, которые находятся под контролем российских физ- или юрлиц, этот запрет не распространяется.