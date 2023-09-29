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Финансы

Набиуллина назвала устойчивой банковскую систему России и призвала ее беречь

Ведомости

Устойчивость российской банковской системы продемонстрировала череда экономических кризисов. Но эту систему нужно «сохранять, беречь». Такой оценкой поделилась глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме, сообщил корреспондент «Ведомостей».

«Череда кризисов, практически непрерывная последнее время, показала, что запас прочности <...> помогает не только самим банкам, <...> но и экономике, бизнесу. Нам нужно эту устойчивость сохранять, беречь. При этом это непростая задача для нас найти баланс <...> и поменять те вещи, которые не подвергают риску эту устойчивость, но позволяют финансировать структурную перестройку экономики», – заявила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики страны возможна только при участии банков. Поэтому регулятор планирует подталкивать их к финансированию именно этого процесса.

Набиуллина также отметила, что у российских банков есть недостаток, который все еще дает о себе знать, – продолжающиеся практики недобросовестной работы с клиентами и стремление заработать «сегодня и сейчас», подчеркнула глава ЦБ. Она добавила, что такие ситуации необходимо искоренять.

Ранее по теме: Набиуллина допустила таргетирование инфляции ниже 4%

Ранее Набиуллина заявила, что цель по инфляции на уровне 4% достижима для России. По ее прогнозу, в какой-то момент целевой показатель могут даже уменьшить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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