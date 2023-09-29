Набиуллина назвала устойчивой банковскую систему России и призвала ее беречь
Устойчивость российской банковской системы продемонстрировала череда экономических кризисов. Но эту систему нужно «сохранять, беречь». Такой оценкой поделилась глава Банка России Эльвира Набиуллина на ХХ Международном банковском форуме, сообщил корреспондент «Ведомостей».
«Череда кризисов, практически непрерывная последнее время, показала, что запас прочности <...> помогает не только самим банкам, <...> но и экономике, бизнесу. Нам нужно эту устойчивость сохранять, беречь. При этом это непростая задача для нас найти баланс <...> и поменять те вещи, которые не подвергают риску эту устойчивость, но позволяют финансировать структурную перестройку экономики», – заявила Набиуллина.
По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики страны возможна только при участии банков. Поэтому регулятор планирует подталкивать их к финансированию именно этого процесса.
Набиуллина также отметила, что у российских банков есть недостаток, который все еще дает о себе знать, – продолжающиеся практики недобросовестной работы с клиентами и стремление заработать «сегодня и сейчас», подчеркнула глава ЦБ. Она добавила, что такие ситуации необходимо искоренять.
Ранее Набиуллина заявила, что цель по инфляции на уровне 4% достижима для России. По ее прогнозу, в какой-то момент целевой показатель могут даже уменьшить.