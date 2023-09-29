Набиуллина назвала устойчивой банковскую систему России и призвала ее беречь

«Череда кризисов, практически непрерывная последнее время, показала, что запас прочности <...> помогает не только самим банкам, <...> но и экономике, бизнесу. Нам нужно эту устойчивость сохранять, беречь. При этом это непростая задача для нас найти баланс <...> и поменять те вещи, которые не подвергают риску эту устойчивость, но позволяют финансировать структурную перестройку экономики», – заявила Набиуллина.