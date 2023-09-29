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Экономика

Набиуллина допустила таргетирование инфляции ниже 4%

Ведомости

Цель по инфляции в России на уровне 4% достижима, в какой-то момент целевой показатель может быть снижен. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме, передает корреспондент «Ведомостей».

«Достигать, а может быть, и снижать», – сказала она, отвечая на слова председателя правления ВТБ Андрея Костина о том, что «цель по инфляции в 4% неизбежна».

По словам Набиуллиной, в будущем цель по инфляции могут опустить до 1% – это было бы «хорошей целью», но Россия к такому шагу пока не готова. 

25 сентября на заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень в 4%. 

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Кроме того, в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Как пояснили в министерстве, изменение прогноза связано с волатильностью рубля. В сентябре Банк России также прогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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