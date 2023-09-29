Набиуллина допустила таргетирование инфляции ниже 4%

Кроме того, в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Как пояснили в министерстве, изменение прогноза связано с волатильностью рубля. В сентябре Банк России также прогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления.