Набиуллина допустила таргетирование инфляции ниже 4%
Цель по инфляции в России на уровне 4% достижима, в какой-то момент целевой показатель может быть снижен. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на XX Международном банковском форуме, передает корреспондент «Ведомостей».
«Достигать, а может быть, и снижать», – сказала она, отвечая на слова председателя правления ВТБ Андрея Костина о том, что «цель по инфляции в 4% неизбежна».
По словам Набиуллиной, в будущем цель по инфляции могут опустить до 1% – это было бы «хорошей целью», но Россия к такому шагу пока не готова.
25 сентября на заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников представил прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень в 4%.
Кроме того, в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Как пояснили в министерстве, изменение прогноза связано с волатильностью рубля. В сентябре Банк России также прогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.