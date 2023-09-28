Набиуллина заверила, что инфляция будет снижаться
Инфляция в России будет снижаться и достигнет целевого уровня в 4%. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
«Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%», – сказала она.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%. Кроме того, в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. Как пояснили в министерстве, изменение прогноза связано с волатильностью рубля.
В сентябре Банк России прогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7%. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем, заявили в ЦБ. Регулятор уточнил, что для этого потребовалось повышение ключевой ставки.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.