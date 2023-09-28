Решетников: ускорение недельной инфляции до 0,3% заложено в годовой прогноз
Ускорение недельной инфляции почти до 0,3% заложено в прогноз роста показателя в годовом выражении до 7,5% к концу года. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Мы идем в том диапазоне, в том графике, который на 7,5% на конец года. Там же надо смотреть базу прошлого года для сравнения. Мы когда делали оценки, эти колебания учитывали. Идем по плану пока, по плану все заложено», – сказал он.
Инфляция в России с 19 по 25 сентября составила 0,28%, сообщил ранее Росстат. С начала сентября потребительские цены в России выросли на 0,6%, с начала года – на 4,32%.
На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.
В сентябре Банк России спрогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7%. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности, но оно вызвало дополнительное повышение инфляции и инфляционных ожиданий.