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Экономика

Решетников: ускорение недельной инфляции до 0,3% заложено в годовой прогноз

Ведомости

Ускорение недельной инфляции почти до 0,3% заложено в прогноз роста показателя в годовом выражении до 7,5% к концу года. Об этом рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Мы идем в том диапазоне, в том графике, который на 7,5% на конец года. Там же надо смотреть базу прошлого года для сравнения. Мы когда делали оценки, эти колебания учитывали. Идем по плану пока, по плану все заложено», – сказал он.

Инфляция в России с 19 по 25 сентября составила 0,28%, сообщил ранее Росстат. С начала сентября потребительские цены в России выросли на 0,6%, с начала года – на 4,32%.

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На заседании правительства, посвященном приоритетам бюджета 2024-2026 гг., министр экономического развития Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рост инфляции к концу 2024 г. замедлится до 4,5%, а в 2025 г. выйдет на уровень 4%.

В сентябре Банк России спрогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7%. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.

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15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности, но оно вызвало дополнительное повышение инфляции и инфляционных ожиданий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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