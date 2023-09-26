Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 11,7%
Инфляционные ожидания населения России в сентябре вновь увеличились. По данным опроса ООО «инФОМ», их медианная оценка на год вперед составила 11,7% по сравнению с 11,5% месяцем ранее, сообщается на сайте ЦБ.
Рост же инфляционных ожиданий на пять лет вперед составил 1,9%, показатель увеличился до 11,4%. Наблюдаемая россиянами годовая инфляция после четырех месяцев снижения выросла на 0,3 п.п., вернувшись к значениям июля.
«Повысилась обеспокоенность респондентов ростом цен на большинство товаров, входящих в опросную анкету. Респонденты заметно чаще, чем августе, сообщали о сильном росте цен на бензин, а также мясо и птицу. Обеспокоенность опрошенных ростом цен на эти товары достигла максимума за год», – говорится в материалах ЦБ.
Регулятор также отметил снижение индекса потребительских настроений до уровня февраля и повышение склонности респондентов к сбережению.
Ценовые ожидания предприятий выросли до максимума с апреля прошлого года. Рост показателя, отмечает ЦБ, продолжился из-за ослабления рубля и ускоряющегося повышения ценовых издержек. Среди последних участники ценового мониторинга ЦБ (около 11 100 предприятий) выделили удорожание горючего и рост зарплат на фоне нехватки сотрудников. Средний темп прироста отпускных цен, который предприятия ожидают в ближайшие три месяца, составил 5,9% год к году после 5,2% в августе, что заметно выше цели по инфляции, отмечает регулятор.
В сентябре Банк России спрогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7%. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%. На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности, но оно вызвало дополнительное повышение инфляции и инфляционных ожиданий.