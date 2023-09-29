ЦБ сообщил о сокращении объемов подозрительных операций в первом полугодии на 9%
В первом полугодии 2023 г. объемы подозрительных операций снизились на 9%, говорится в комментарии Банка России.
В отчетном периоде объемы операций с признаками вывода средств за рубеж достигли 12 млрд руб. Регулятор отметил, что показатель остался на уровне первого полугодия 2022 г., при этом сократившись почти в два раза к предыдущему отчетному периоду. В первой половине 2022 г. объемы таких операций были минимальными из-за перестройки логистики, уточнили в ЦБ. Что касается структуры вывода средств, то большинство таких операций – 58% – приходится на авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза.
ЦБ отмечает снижение по сравнению с прошлым годом на 13% объемов обналичивания средств во всех секторах экономики, при этом в банковском секторе они сократились на 5% – до 32 млрд руб. Более чем в два раза сократились объемы подозрительных операций по снятию наличных со счетов юрлиц. Регулятор объяснил такую динамику внедрением платформы «Знай своего клиента». Также снизились объемы операции с использование исполнительных документов.
Но растут попытки использовать банковские карты и счета физлиц, на которые поступают средства от фирм с высоким риском. По итогам полугодия их стало в 1,4 раза больше.
Вне банковского сектора объемы обналичивания также снизились – до 10 млрд руб., что на 30% ниже первого полугодия 2022 г. Больше всего теневые финансовые услуги востребованы в строительной отрасли (37%), а также торговле (29%), сфере услуг (19%) и производстве (14%).