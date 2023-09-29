ЦБ сообщил о сокращении объемов подозрительных операций в первом полугодии на 9%

В отчетном периоде объемы операций с признаками вывода средств за рубеж достигли 12 млрд руб. Регулятор отметил, что показатель остался на уровне первого полугодия 2022 г., при этом сократившись почти в два раза к предыдущему отчетному периоду. В первой половине 2022 г. объемы таких операций были минимальными из-за перестройки логистики, уточнили в ЦБ. Что касается структуры вывода средств, то большинство таких операций – 58% – приходится на авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза.