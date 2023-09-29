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Финансы

ЦБ сообщил о сокращении объемов подозрительных операций в первом полугодии на 9%

Ведомости

В первом полугодии 2023 г. объемы подозрительных операций снизились на 9%, говорится в комментарии Банка России.

В отчетном периоде объемы операций с признаками вывода средств за рубеж достигли 12 млрд руб. Регулятор отметил, что показатель остался на уровне первого полугодия 2022 г., при этом сократившись почти в два раза к предыдущему отчетному периоду. В первой половине 2022 г. объемы таких операций были минимальными из-за перестройки логистики, уточнили в ЦБ. Что касается структуры вывода средств, то большинство таких операций – 58% – приходится на авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза.

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ЦБ отмечает снижение по сравнению с прошлым годом на 13% объемов обналичивания средств во всех секторах экономики, при этом в банковском секторе они сократились на 5% – до 32 млрд руб. Более чем в два раза сократились объемы подозрительных операций по снятию наличных со счетов юрлиц. Регулятор объяснил такую динамику внедрением платформы «Знай своего клиента». Также снизились объемы операции с использование исполнительных документов.

Но растут попытки использовать банковские карты и счета физлиц, на которые поступают средства от фирм с высоким риском. По итогам полугодия их стало в 1,4 раза больше.

Вне банковского сектора объемы обналичивания также снизились – до 10 млрд руб., что на 30% ниже первого полугодия 2022 г. Больше всего теневые финансовые услуги востребованы в строительной отрасли (37%), а также торговле (29%), сфере услуг (19%) и производстве (14%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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