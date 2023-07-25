Бастрыкин рассказал о регулярном выявлении новых видов мошенничества
В России нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Среди фигурантов уголовных дел немало тех, кто не только умело пользуется новейшими достижениями науки и техники, но и знает пробелы в законодательном регулировании», – сказал глава комитета.
По его словам, жертвами злоумышленников нередко становятся пожилые люди, не обладающие достаточной правовой грамотностью, а также пребывающие в стрессовом состоянии. Также Бастрыкин отметил опасность преступлений в даркнете, который «предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов» и др.
Комитет создал спецподразделение для расследования таких преступлений, в частности в ведомстве работают опытные следователи-криминалисты, а также IT-специалисты. По данным Бастрыкина, итогом работы по противодействию преступлениям в интернете стало расследование более 10 500 таких преступлений.
Ранее в банке ВТБ рассказали о мошенничестве, при котором россиянам предлагают просматривать товары в интернет-магазине и получать за это до 30 000 руб. в день и до 360 000 в месяц.
Злоумышленники пишут клиентам с зарубежных номеров, а для подтверждения участия в предложении просят россиян перейти на якобы более удобный мессенджер. После этого жертву просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму средств, которую обещают увеличивать в зависимости от числа просмотров товаров в онлайн-магазинах. Но только вывести «заработанные» деньги уже не получится, предупреждают в банке.
24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Согласно документу, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ.