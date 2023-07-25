Бастрыкин рассказал о регулярном выявлении новых видов мошенничества

Злоумышленники пишут клиентам с зарубежных номеров, а для подтверждения участия в предложении просят россиян перейти на якобы более удобный мессенджер. После этого жертву просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму средств, которую обещают увеличивать в зависимости от числа просмотров товаров в онлайн-магазинах. Но только вывести «заработанные» деньги уже не получится, предупреждают в банке.