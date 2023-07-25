Газета
Общество

Бастрыкин рассказал о регулярном выявлении новых видов мошенничества

Ведомости

В России нередко выявляют новые виды мошенничества, теневые схемы по обналичиванию средств и уклонению от уплаты налогов. Об этом рассказал председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Среди фигурантов уголовных дел немало тех, кто не только умело пользуется новейшими достижениями науки и техники, но и знает пробелы в законодательном регулировании», – сказал глава комитета.

По его словам, жертвами злоумышленников нередко становятся пожилые люди, не обладающие достаточной правовой грамотностью, а также пребывающие в стрессовом состоянии. Также Бастрыкин отметил опасность преступлений в даркнете, который «предоставляет свободу для распространения оружия, детской порнографии, запрещенных препаратов» и др.

Телефонные мошенники стали названивать россиянам еще активнее

По данным банков, число таких звонков возросло как минимум на треть

Комитет создал спецподразделение для расследования таких преступлений, в частности в ведомстве работают опытные следователи-криминалисты, а также IT-специалисты. По данным Бастрыкина, итогом работы по противодействию преступлениям в интернете стало расследование более 10 500 таких преступлений.

Ранее в банке ВТБ рассказали о мошенничестве, при котором россиянам предлагают просматривать товары в интернет-магазине и получать за это до 30 000 руб. в день и до 360 000 в месяц.

Злоумышленники пишут клиентам с зарубежных номеров, а для подтверждения участия в предложении просят россиян перейти на якобы более удобный мессенджер. После этого жертву просят внести на счет «работодателя» небольшую сумму средств, которую обещают увеличивать в зависимости от числа просмотров товаров в онлайн-магазинах. Но только вывести «заработанные» деньги уже не получится, предупреждают в банке.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Согласно документу, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных