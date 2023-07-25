Газета
Финансы

ВТБ рассказал о мошенничестве с просмотрами интернет-магазинов

Ведомости

Мошенники стали предлагать россиянам в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получать за это до 30 000 руб. в день и до 360 000 в месяц. О новой схеме мошенничества рассказали в пресс-службе ВТБ «Известиям».

Мошенники пишут клиентам с зарубежных телефонных номеров. Чтобы подтвердить участие и узнать условия работы россиян просят отправить сообщение в ответ и связаться с администратором в удобном мессенджере. Далее нового сотрудника просят внести на счет такого «работодателя» небольшую сумму денег, которую обещают увеличивать в зависимости от числа просмотров товаров в онлайн-магазинах. Но только вывести «заработанные» деньги уже не получится, предупреждают в банке.

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главной целью является привлечение большого числа заинтересованных лиц и «выманивание» у них наибольшего количества денег.

«Со своей стороны, мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний», — отметил Чугунов.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Согласно документу, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции на предмет мошенничества будет не только банк плательщика, но и банк получателя. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных