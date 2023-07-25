ВТБ рассказал о мошенничестве с просмотрами интернет-магазинов
Мошенники стали предлагать россиянам в мессенджерах просматривать товары в интернет-магазине и получать за это до 30 000 руб. в день и до 360 000 в месяц. О новой схеме мошенничества рассказали в пресс-службе ВТБ «Известиям».
Мошенники пишут клиентам с зарубежных телефонных номеров. Чтобы подтвердить участие и узнать условия работы россиян просят отправить сообщение в ответ и связаться с администратором в удобном мессенджере. Далее нового сотрудника просят внести на счет такого «работодателя» небольшую сумму денег, которую обещают увеличивать в зависимости от числа просмотров товаров в онлайн-магазинах. Но только вывести «заработанные» деньги уже не получится, предупреждают в банке.
По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главной целью является привлечение большого числа заинтересованных лиц и «выманивание» у них наибольшего количества денег.
«Со своей стороны, мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний», — отметил Чугунов.
24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Согласно документу, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции на предмет мошенничества будет не только банк плательщика, но и банк получателя.