Путин подписал закон о совершенствовании механизма борьбы с мошенниками

Если операции по переводу средств были осуществлены без согласия клиентов, банки должны будут вернуть средства в течение 30 дней, в течение 60 дней – если речь идет о трансграничных переводах. Помимо этого у банков появится возможность замораживать операции сроком на два дня, если у кредитной организации возникнут подозрения, что средства могут попасть мошенникам.