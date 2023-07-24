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Финансы

Путин подписал закон о совершенствовании механизма борьбы с мошенниками

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции на предмет мошенничества будет не только банк плательщика, но и банк получателя. 

Если операции по переводу средств были осуществлены без согласия клиентов, банки должны будут вернуть средства в течение 30 дней, в течение 60 дней – если речь идет о трансграничных переводах. Помимо этого у банков появится возможность замораживать операции сроком на два дня, если у кредитной организации возникнут подозрения, что средства могут попасть мошенникам.

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Поправки в ФЗ «О национальной платежной системе» были внесены в сентябре 2022 г. В первом чтении они были приняты 14 марта, во втором – 11 июля. Совет Федерации одобрил закон 19 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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