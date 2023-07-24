Путин подписал закон о совершенствовании механизма борьбы с мошенниками
Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм противодействия хищению денежных средств («антифрод») со счетов в банках. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, банки должны будут до списания средств проверять все переводы на наличие признаков мошенничества, в том числе сверяться с базой данных ЦБ. При этом проверять операции на предмет мошенничества будет не только банк плательщика, но и банк получателя.
Если операции по переводу средств были осуществлены без согласия клиентов, банки должны будут вернуть средства в течение 30 дней, в течение 60 дней – если речь идет о трансграничных переводах. Помимо этого у банков появится возможность замораживать операции сроком на два дня, если у кредитной организации возникнут подозрения, что средства могут попасть мошенникам.
Поправки в ФЗ «О национальной платежной системе» были внесены в сентябре 2022 г. В первом чтении они были приняты 14 марта, во втором – 11 июля. Совет Федерации одобрил закон 19 июля.