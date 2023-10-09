«Тинькофф банк» запросил у клиентов согласие на обработку фото для биометрии
«Тинькофф банк» с конца сентября собирает в мобильном приложении согласия клиентов на обработку фотографий, которые делались при оформлении продуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в приложении кредитной организации.
Банк опубликовал сторис в верхней части своего приложения, в которой попросил клиентов дать согласие на обработку биометрических персональных данных и ее результат, включая векторы ЕБС. Это делается с целью обеспечения безопасности операций, выдачи кредитов, а также для аутентификации при дистанционном обслуживании.
Речь идет о фотографиях, которые делают курьеры при доставке продуктов банка. На снимке должен быть запечатлен клиент с запечатанным конвертом в руках, отдельно фотографируются данные паспорта, следует из разъяснений сотрудников банка на портале Banki.ru. В чате клиентской поддержки кредитной организации пояснили, что фотография будет считаться биометрией, если клиент даст согласие на обработку. При этом фото может быть из видеозвонка, при использовании Face ID и др., добавили в банке.
В сторис «Тинькофф банк» фактически уведомил клиентов, что разместит их данные в ЕБС, отмечает газета. В банке пояснили, что такая мера позволит быстрее подтверждать операции и защитит клиентов от мошенников. В Роскомнадзоре заявили, что, согласно закону, в текст одного материального носителя можно включить несколько согласий на обработку данных при условии соответствия целей обработки.
«Коммерсантъ» пишет, что больше всего клиентов в комментариях к сторис озадачило отсутствие в обращении банка выбора отказаться от обработки данных. Издание, изучив текст согласия, выяснило, что отказ нужно направить через «Почту России» или при личном обращении в банк, в том числе дистанционно.
Источники газеты заявили, что такая «биометрическая база» может быть равна количеству клиентов. Согласно данным «Тинькофф банка», в середине 2023 г. число розничных клиентов составляло более 30 млн.
ЕБС создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России, а в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Ранее власти законодательно обязали банки передать биометрию из собственных баз в ЕБС. С 28 ноября 2023 г. она будет обрабатываться и храниться только внутри единой системы.
В конце июня банки начали предупреждать клиентов о переносе данных в ЕБС. При этом граждане могли отказаться от передачи биометрии. В таком случае их данные удаляются из системы банка.