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Финансы

«Тинькофф банк» запросил у клиентов согласие на обработку фото для биометрии

Ведомости

«Тинькофф банк» с конца сентября собирает в мобильном приложении согласия клиентов на обработку фотографий, которые делались при оформлении продуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в приложении кредитной организации.

Банк опубликовал сторис в верхней части своего приложения, в которой попросил клиентов дать согласие на обработку биометрических персональных данных и ее результат, включая векторы ЕБС. Это делается с целью обеспечения безопасности операций, выдачи кредитов, а также для аутентификации при дистанционном обслуживании.

Речь идет о фотографиях, которые делают курьеры при доставке продуктов банка. На снимке должен быть запечатлен клиент с запечатанным конвертом в руках, отдельно фотографируются данные паспорта, следует из разъяснений сотрудников банка на портале Banki.ru. В чате клиентской поддержки кредитной организации пояснили, что фотография будет считаться биометрией, если клиент даст согласие на обработку. При этом фото может быть из видеозвонка, при использовании Face ID и др., добавили в банке.

В сторис «Тинькофф банк» фактически уведомил клиентов, что разместит их данные в ЕБС, отмечает газета. В банке пояснили, что такая мера позволит быстрее подтверждать операции и защитит клиентов от мошенников. В Роскомнадзоре заявили, что, согласно закону, в текст одного материального носителя можно включить несколько согласий на обработку данных при условии соответствия целей обработки.

«Коммерсантъ» пишет, что больше всего клиентов в комментариях к сторис озадачило отсутствие в обращении банка выбора отказаться от обработки данных. Издание, изучив текст согласия, выяснило, что отказ нужно направить через «Почту России» или при личном обращении в банк, в том числе дистанционно.

Источники газеты заявили, что такая «биометрическая база» может быть равна количеству клиентов. Согласно данным «Тинькофф банка», в середине 2023 г. число розничных клиентов составляло более 30 млн.

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ЕБС создана в 2018 г. по инициативе Минкомсвязи (преемник – Минцифры) и Банка России, а в конце 2021 г. получила статус государственной. Ее оператором был назначен «Ростелеком». Ранее власти законодательно обязали банки передать биометрию из собственных баз в ЕБС. С 28 ноября 2023 г. она будет обрабатываться и храниться только внутри единой системы.

В конце июня банки начали предупреждать клиентов о переносе данных в ЕБС. При этом граждане могли отказаться от передачи биометрии. В таком случае их данные удаляются из системы банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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