«Тинькофф банк» запросил у клиентов согласие на обработку фото для биометрии

Речь идет о фотографиях, которые делают курьеры при доставке продуктов банка. На снимке должен быть запечатлен клиент с запечатанным конвертом в руках, отдельно фотографируются данные паспорта, следует из разъяснений сотрудников банка на портале Banki.ru. В чате клиентской поддержки кредитной организации пояснили, что фотография будет считаться биометрией, если клиент даст согласие на обработку. При этом фото может быть из видеозвонка, при использовании Face ID и др., добавили в банке.