Банки начали уведомлять клиентов о переносе биометрии в ЕБС

29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете принудительного сбора биометрических данных россиян, а также любой дискриминации в отношении тех, кто отказался от ее сдачи. Отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных, любая дискриминация или отказ в предоставлении услуг в связи с этим будут наказываться.