ВТБ начнет выдавать платежные стикеры клиентам с 9 октября

Банки начали тестировать и внедрять платежные стикеры с декабря 2022 г. Такой продукт предлагают ряд крупных кредитных организаций, в том числе Сбербанк, «Тинькофф банк», Альфа-банк и др. В мае «Ведомости» писали, что по итогам I квартала российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров, а выручка кредитных организаций от их продажи составила 400 млн руб. По прогнозам агентства Smart Ranking, рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 г., а его размер к концу года составит около 4 млн стикеров с общей выручкой более 1,5 млрд руб.