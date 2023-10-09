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Финансы

ВТБ начнет выдавать платежные стикеры клиентам с 9 октября

Ведомости

9 октября ВТБ запустил выдачу платежных стикеров розничным клиентам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Клиенты могут заказать платежный стикер онлайн или в отделении банка. До конца октября услуга будет бесплатной. После окончания этого срока стоимость выпуска составит 700 руб. Бесплатно стикеры смогут получить владельцы пакетов «Привилегия» и «Прайм». 

Клиенты смогут устанавливать на стикеры лимиты на платежи и переводы, также сохранятся все бонусные программы карт ВТБ (в том числе кэшбек до 30% за покупки в сети партнеров и по программе «Привет, Мир» платежной системы «Мир»). Обслуживание стикеров будет бесплатным. Новые клиенты банка, оформившие продукт до конца октября, получат в октябре и ноябре 10% вознаграждение бонусами на счет программы лояльности за любые покупки.

В ВТБ подчеркивают, что стикер надежно защищен – на нем нет данных карты и, как на обычную карту, на него можно установить ПИН-код, а при потери оперативно заблокировать.

Директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин ожидает, что до конца года стикерами банка воспользуются до 300 000 человек. По его мнению, они прежде всего пригодятся владельцам смартфонов на iOS, которые лишились Pay-сервисов.

Банки начали тестировать и внедрять платежные стикеры с декабря 2022 г. Такой продукт предлагают ряд крупных кредитных организаций, в том числе Сбербанк, «Тинькофф банк», Альфа-банк и др. В мае «Ведомости» писали, что по итогам I квартала российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров, а выручка кредитных организаций от их продажи составила 400 млн руб. По прогнозам агентства Smart Ranking, рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 г., а его размер к концу года составит около 4 млн стикеров с общей выручкой более 1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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