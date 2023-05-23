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Банки выпустили около 1 млн платежных стикеров

По итогам года их количество может вырасти до 4–6 млн
Наталья Заруцкая
Каждый десятый россиянин хочет приобрести платежный стикер / Максим Стулов / Ведомости

Российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров по итогам I квартала, следует из опроса агентства Smart Ranking (есть у «Ведомостей»). Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн руб. Сейчас такой инструмент предлагают 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Почта банк», Локо-банк, «Хоум кредит», Дом.РФ и Морской банк.

Исследование проводилось в апреле – мае 2023 г. Представители агентства опросили 1200 граждан в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех регионах России. А также провели интервью с представителями банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных