Банки выпустили около 1 млн платежных стикеровПо итогам года их количество может вырасти до 4–6 млн
Российские банки выпустили около 1 млн платежных стикеров по итогам I квартала, следует из опроса агентства Smart Ranking (есть у «Ведомостей»). Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн руб. Сейчас такой инструмент предлагают 12 банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф банк», Газпромбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, «Почта банк», Локо-банк, «Хоум кредит», Дом.РФ и Морской банк.
Исследование проводилось в апреле – мае 2023 г. Представители агентства опросили 1200 граждан в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех регионах России. А также провели интервью с представителями банков.
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