В ЦБ сообщили об ухудшении стандартов ипотечного кредитования
Банк России фиксирует ухудшение стандартов в ипотечном сегменте, сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова в ходе выступления в Госдуме.
«Риски возникают у нас в ипотеке тоже. Мы видим в ипотеке ухудшение стандартов кредитования: у нас доля кредитов с показателем долговой нагрузки "80% плюс" в ипотеке в последнее время была даже больше, чем в необеспеченных кредитах, – 40%», – приводит ее слова «РИА Новости».
Доля же кредитов с низким первоначальным взносом на первичном рынке составляет 66%, обратила внимание Данилова. В связи с этим она подчеркнула, что есть «основания для мер».
Данилова также вновь заявила, что ЦБ может продолжить обсуждение расширения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на ипотеку после оценки эффективности этого инструмента.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила 15 сентября, что регулятор хотел бы получить право на введение количественных ограничений по ипотеке. «Мы считаем, в принципе это было бы полезно иметь два набора мер: и риск-надбавки, и такие количественные ограничения. Они несколько по-разному работают, и для рискованной ипотеки, мне кажется, это было бы полезно», – отмечала она.
28 сентября Данилова заявила, что 71,7% ипотеки во II квартале было выдано россиянам, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. Доля ссуд таким заемщикам в ипотечном портфеле составляет 60,8%, отметила она. Речь идет об ипотеке на первичном и вторичном рынках, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%.
На фоне продолжающегося роста объема ипотечных кредитов 12 сентября кабмин повысил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%, а также уменьшил на 0,5 п. п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам.