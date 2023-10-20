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Финансы

РБК: банки стали чаще отказывать клиентам в потребкредитах

Ведомости

Российские банки увеличили долю отказов клиентам по потребкредитам: в сентябре они отклонили почти 63% заявок на кредиты наличными, а в начале октября – более 80%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков «Сравни.ру».

Уровень одобрения кредитов наличными (approval rate, AR) российскими банками за первую половину октября снизился до минимальных с начала года 19%. В сентябре показатель составил 37,13%, а в августе – 48,5%. Тенденцию к снижению доли одобренных кредитов в розничном сегменте отметили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По оценкам бюро, в сентябре было одобрено 19,6% розничных кредитов по сравнению с 21,6% в августе, данными за октябрь компания пока не располагает.

Некоторое снижение уровня одобрения заявок на кредиты в октябре фиксируют также в ВТБ и Хоум банке. Представители «Открытия», «Дом.РФ» и МТС банка не подтверждают снижение AR, но указывают на уменьшение размера одобренных сумм.

По оценке независимого эксперта Ольги Ульяновой, снижение уровня одобрения потребкредитов является долгосрочным трендом, поскольку вызвано фундаментальными факторами, среди которых – высокая долговая нагрузка населения, ужесточение регулирования, высокая инфляция и др. Банки сохраняют интерес к росту необеспеченного кредитования, а потому будут искать способы поддержать доходность этого продукта, отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Ранее в конце августа Банк России сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал. Регулятор уже сокращал их значения на июль – сентябрь, но задолженность заемщиков с высокой долговой нагрузкой все еще значительна, отмечал ЦБ.

Новые значения МПЛ, подчеркивал регулятор, сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% по сравнению с тем объемом, который банки предоставили бы при неизменных лимитах. Ужесточение МПЛ, как ожидается, снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 г. на 6 п. п., но сама структура кредитования станет более сбалансированной, что приведет к снижению закредитованности россиян, рисков банков и МФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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