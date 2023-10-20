РБК: банки стали чаще отказывать клиентам в потребкредитах
Уровень одобрения кредитов наличными (approval rate, AR) российскими банками за первую половину октября снизился до минимальных с начала года 19%. В сентябре показатель составил 37,13%, а в августе – 48,5%. Тенденцию к снижению доли одобренных кредитов в розничном сегменте отметили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По оценкам бюро, в сентябре было одобрено 19,6% розничных кредитов по сравнению с 21,6% в августе, данными за октябрь компания пока не располагает.
По оценке независимого эксперта Ольги Ульяновой, снижение уровня одобрения потребкредитов является долгосрочным трендом, поскольку вызвано фундаментальными факторами, среди которых – высокая долговая нагрузка населения, ужесточение регулирования, высокая инфляция и др. Банки сохраняют интерес к росту необеспеченного кредитования, а потому будут искать способы поддержать доходность этого продукта, отметил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Ранее в конце августа Банк России сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал. Регулятор уже сокращал их значения на июль – сентябрь, но задолженность заемщиков с высокой долговой нагрузкой все еще значительна, отмечал ЦБ.
Новые значения МПЛ, подчеркивал регулятор, сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% по сравнению с тем объемом, который банки предоставили бы при неизменных лимитах. Ужесточение МПЛ, как ожидается, снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 г. на 6 п. п., но сама структура кредитования станет более сбалансированной, что приведет к снижению закредитованности россиян, рисков банков и МФО.