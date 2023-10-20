РБК: банки стали чаще отказывать клиентам в потребкредитах

Уровень одобрения кредитов наличными (approval rate, AR) российскими банками за первую половину октября снизился до минимальных с начала года 19%. В сентябре показатель составил 37,13%, а в августе – 48,5%. Тенденцию к снижению доли одобренных кредитов в розничном сегменте отметили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По оценкам бюро, в сентябре было одобрено 19,6% розничных кредитов по сравнению с 21,6% в августе, данными за октябрь компания пока не располагает.