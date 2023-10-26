Силуанов: расходы бюджета удвоятся в 2024 году по сравнению с 2019 годом

Согласно проекту федерального бюджета, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. В 2025 и 2026 гг. доходы бюджета могут составить 33,5 трлн и 34,1 трлн руб. соответственно, а расходы – 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом 1,6 трлн руб. Силуанов отмечал, что в 2024 г., а также 2025-2026 гг. Минфин планирует дефицит бюджета РФ на уровне ниже 1% ВВП.