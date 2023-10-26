Силуанов: расходы бюджета удвоятся в 2024 году по сравнению с 2019 годом
Расходы федерального бюджета России в 2024 г. составят 36,6 трлн руб., что вдвое превышает показатель 2019 г., сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании в Госдуме.
«В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн руб. Это огромный ресурс. По сравнению с 2019 г., уважаемые депутаты, объем расходов возрастает в два раза. За пять лет расходы в следующем году будут удвоены, по сути», – приводит его слова ТАСС.
Министр подчеркнул, что безусловным приоритетом является выполнение социальных обязательств государства: в проекте бюджета на это учтено 11 трлн руб. (30,6%) всех расходов. В частности, более 1 трлн руб. будет направлено в трехлетке на лекарственное обеспечение граждан.
Одним из главных приоритетов бюджета Силуанов ранее назвал обеспечение нужд армии и безопасности страны, но основным направлением бюджетных расходов остается выполнение всех социальных обязательств. Он напомнил, что эта статья расходов была скорректирована в большую сторону по сравнению с текущим бюджетом.
Согласно проекту федерального бюджета, доходы в 2024 г. запланированы в размере 35 трлн руб., расходы – на уровне 36,6 трлн руб. В 2025 и 2026 гг. доходы бюджета могут составить 33,5 трлн и 34,1 трлн руб. соответственно, а расходы – 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. Бюджет на следующий год сверстан с дефицитом 1,6 трлн руб. Силуанов отмечал, что в 2024 г., а также 2025-2026 гг. Минфин планирует дефицит бюджета РФ на уровне ниже 1% ВВП.
Самые крупные направления расходов, которые запланированы правительством на 2024 г., – национальная экономика (10,7%, или 3,9 трлн руб.), социальная политика (21,1%, или 7,7 трлн руб.) и национальная оборона (29,3% от всех трат, или 10,7 трлн руб.), писали «Ведомости».
Правительство внесло проект федерального бюджета в Госдуму 29 сентября. Депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении 26 октября. Во втором чтении документ могут рассмотреть 15 ноября, в третьем – 17 ноября.