Набиуллина заявила об отсутствии угрозы банковского кризиса в России

«Опасность схлопывания кредитного рынка на самом деле может возникать не из-за роста ставок, а из-за высокой инфляции, когда банки не готовы выдавать кредиты на длительные сроки. Наша политика направлена как раз на то, чтобы высокой инфляции не допустить: это увеличит доступность кредитов на длительные сроки», – заключила Набиуллина.