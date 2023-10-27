Набиуллина заявила об отсутствии угрозы банковского кризиса в России
Банк России не разделяет опасений, что в стране возможен банковский кризис на фоне повышения ключевой ставки, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«Таких опасений [о банковском кризисе в РФ] у нас нет, о схлопывании кредитного рынка говорить нельзя. Кредитование, хотя и замедляется, растет высокими темпами», – сказала она.
Так, корпоративные кредиты растут на уровне 20% год к году, а необеспеченное потребительское – на 15%. Ипотечное же кредитование растет на уровне 30% в годовом выражении, добавила председатель ЦБ.
«Наша политика направлена на то, чтобы эти темпы кредитования были более сбалансированными. Наш прогноз по росту кредитов на следующий год положительный, мы ожидаем роста на 5‒10%», – отметила Набиуллина.
Банки, уверен ЦБ, находятся в хорошей форме, с достаточным запасом капитала и подстроятся под текущие условия.
«Опасность схлопывания кредитного рынка на самом деле может возникать не из-за роста ставок, а из-за высокой инфляции, когда банки не готовы выдавать кредиты на длительные сроки. Наша политика направлена как раз на то, чтобы высокой инфляции не допустить: это увеличит доступность кредитов на длительные сроки», – заключила Набиуллина.
Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15% на заседании 27 октября. Все опрошенные «Ведомостями» аналитики были уверены, что регулятор продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).
Необходимость ужесточения ДКП ЦБ объяснил значительным инфляционным давлением, устойчивым увеличением внутреннего спроса, который все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг, а также высокими темпами роста кредитования. Снижение же ставки возможно лишь после того, как будет зафиксировано устойчивое снижение инфляции, отметила Набиуллина на пресс-конференции.
Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был – 6‒7%). В следующем году она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.