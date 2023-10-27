ЦБ повысил ключевую ставку до 15%

В основе сентябрьского прогноза ЦБ лежала предпосылка, что федеральный бюджет должен потратить 29,1 и 29,4 трлн руб. в этом и следующем году соответственно, отмечают Латыпов и Ахмедова. Но по последним данным в текущем году госбюджет потратит 32,5 трлн руб. и 36,7 трлн руб. в следующем. Это означает, что суммарно за остаток текущего года и в следующем траты вырастут на внушительные 10,7 трлн руб. Возникающий от этого дополнительный бюджетный импульс (объем чистых вливаний бюджета в экономику) Латыпов и Ахмедова оценивают как большой – около 4 трлн руб. в следующем году. По комментариям самого же ЦБ, это «должно сопоставимо уменьшать импульс по кредитному каналу».