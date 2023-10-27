ЦБ повысил ключевую ставку до 15%Это четвертое подряд повышение ставки
Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15% на заседании 27 октября. Все опрошенные «Ведомостями» аналитики были уверены, что регулятор продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП): 16 из 18 прогнозировали увеличение до 14%, пять аналитиков проголосовали за повышение ставки до 15%.
Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Увеличение внутреннего спроса устойчиво и все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, темпы роста кредитования остаются высокими, а снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее, пишет ЦБ.
Дальнейшие решения по ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, пишет ЦБ.
Также регулятор обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). «С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – говорится в релизе.
ЦБ поднимает ставку четвертый раз подряд с лета 2023 г., когда начал серию ее повышений с целью достижения инфляцией целевого уровня – 4% в 2024 г. Сначала в июле регулятор увеличил ставку на 1 п. п. до 8,5% годовых. В середине августа на внеочередном заседании совета директоров, объявленном на фоне роста курса доллара выше 100 руб., ЦБ поднял ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. 15 сентября ставка выросла еще на 1 п. п. до 13%.
По оценке на 23 октября годовая инфляция увеличилась до 6,57% после 6% в сентябре, 5,2% в августе и 4,3% в июле. Рост инфляционного давления ЦБ в релизе по итогам последнего заседания совета директоров связал в том числе с переносом в цены ослабления рубля. С начала года к середине пятницы, 27 октября, нацвалюта упала на 35% до 94,1 руб./$.
Масштабы дополнительного бюджетного импульса и отклонения инфляции от прогноза требовали более решительного шага ДКП, чем ожидал консенсус, пишут авторы Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов и Елена Ахмедова. Они ожидали, что ЦБ повысит ставку до 15%, а прогноз по инфляции на конец года – до 6,8-7,5% годовых (прошлый был – 6-7%).
В основе сентябрьского прогноза ЦБ лежала предпосылка, что федеральный бюджет должен потратить 29,1 и 29,4 трлн руб. в этом и следующем году соответственно, отмечают Латыпов и Ахмедова. Но по последним данным в текущем году госбюджет потратит 32,5 трлн руб. и 36,7 трлн руб. в следующем. Это означает, что суммарно за остаток текущего года и в следующем траты вырастут на внушительные 10,7 трлн руб. Возникающий от этого дополнительный бюджетный импульс (объем чистых вливаний бюджета в экономику) Латыпов и Ахмедова оценивают как большой – около 4 трлн руб. в следующем году. По комментариям самого же ЦБ, это «должно сопоставимо уменьшать импульс по кредитному каналу».
ЦБ будет выбирать между повышением ставки на 1 п. п. до 14% и на 2 п. п. до 15%, но чуть больше шансов у первого варианта, оценивал за день до решения экономист Дмитрий Полевой в своем Telegram-канале. Повышение до 14% с широким диапазоном прогнозов по ее дальнейшей динамике обеспечит необходимую жесткость сигнала и пространство для маневра в обе стороны, писал эксперт.
Уже принятые решения ЦБ пока только начали сказываться на процентном канале, писали 26 октября аналитики «Райффайзенбанка» в Telegram-канале: для эффективного переноса решений регулятора в динамику потребкредитов и депозитов необходим длительный период поддержания высоких ставок в экономике. Базовый прогноз «Райффайзенбанка» подразумевал повышение ставки до 14% – это, по их мнению, могло заставить рынок поверить в сценарий удержания высокой ставки в пределах трех-пяти заседаний.
Для заметного охлаждения экономики достаточно уровня ставки в 13%, говорил «Ведомостям» главный экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Александр Исаков. Но ЦБ придется повысить ставку, так как сохранение высоких темпов роста инфляции в течение продолжительного времени грозит снижением доверия к регулятору. Исаков считает, что инфляция в этом году составит порядка 7% и останется выше 5% по итогам 2024 г.
Совет директоров Банка России 27 октября будет находиться перед «своим Ватерлоо», заявил в четверг журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Как Ватерлоо определяло судьбу Европы, так и это заседание определит во многом развитие и финансового, и банковского рынков в оставшемся 2023 и, прежде всего, в 2024 г.», – сказал он.
Дальнейшее повышение ключевой ставки может привести к существенному замедлению кредитования по бразильскому сценарию, когда в период высокой ставки выдаются только субсидированные займы, заявил Пьянов. От этого кредитование «серьезным образом» замедлится, но не остановится полностью, отметил он. Повышение ставки до 14% может привести уже в 2023 г. к замедлению темпов роста кредитования юрлиц на 2 п. п., ипотеки – на 3 п. п. и всех прочих кредитов – на 5 п. п., оценил Пьянов.