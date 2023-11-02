«СПБ биржа» приостановила торги иностранными акциями после санкций США
Несколько брокеров приостановили доступ к торгам ценными бумагами иностранных компаний на «СПБ бирже» после введения в отношении площадки санкций управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В невозможности совершения операций убедились «Ведомости».
«Торги иностранными акциями на "СПБ бирже" временно приостановлены. О восстановлении будет сообщено дополнительно», – говорится в приложении инвестиционного холдинга «Финам».
Акции компаний, представленных на Санкт-Петербургской бирже, также недоступны к покупке на платформах «СберИнвестиции», «Тинькофф Инвестиции», «Атон».
Минфин США продлил до 31 января 2024 г. возможность совершения ряда отдельных операций с «СПБ биржей», пишет ТАСС. Возможность проводить операции американское ведомство продлило и для инвестиционной компании «АФК-Система», проекта «Новатэка» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ – 2».
2 ноября OFAC расширило свой санкционный список, внеся в него «СПБ биржу», «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.