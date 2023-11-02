«СПБ биржа» приостановила торги иностранными акциями после санкций США

2 ноября OFAC расширило свой санкционный список, внеся в него «СПБ биржу», «АФК-Систему», «Арктик СПГ – 2», а также банки «Русский стандарт», «Почта банк», «Абсолют банк» и др. Под ограничениями оказались 37 физических лиц, в том числе граждане других стран.