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Финансы

ЦБ разрешил «Сберу» и ВТБ оценивать доходы заемщиков по собственной модели

Ведомости

Банк России разрешил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода) по потребительским кредитам, сообщила пресс-служба регулятора.

«В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка уведомления о готовности применять модели [оценки дохода заемщиков], 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода», – говорится в сообщении.

Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН, пояснили в ЦБ. Регулятор будет регулярно оценивать качество одобренных моделей, заключили в пресс-службе.

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В конце августа ЦБ сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал. МПЛ были введены ЦБ в 2023 г. и подразумевают количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким ПДН.

Для IV квартала лимиты сокращаются на 15 п. п. по сравнению со значениями для III квартала. Теперь у микрофинансовых организаций (МФО) на заемщиков с нагрузкой выше 80% должно приходиться не более 15% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 5%. При этом для банков и МФО доля заемщиков с ПДН 50-80% не может превысить 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования.

При этом количество микрозаймов «до зарплаты» (PDL) на сумму до 30 000 руб. снижалось в июне и июле, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). МФО и кредитные потребительские кооперативы (КПК) в июле выдали 2,86 млн займов, что на 2,8% меньше июня, а в первый летний месяц показатель сократился к маю на 2,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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