ЦБ разрешил «Сберу» и ВТБ оценивать доходы заемщиков по собственной модели
«В июне Банк России получил от Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка уведомления о готовности применять модели [оценки дохода заемщиков], 2 ноября регулятор признал допустимым применение ими модельного подхода», – говорится в сообщении.
Модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН, пояснили в ЦБ. Регулятор будет регулярно оценивать качество одобренных моделей, заключили в пресс-службе.
В конце августа ЦБ сократил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал. МПЛ были введены ЦБ в 2023 г. и подразумевают количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким ПДН.
Для IV квартала лимиты сокращаются на 15 п. п. по сравнению со значениями для III квартала. Теперь у микрофинансовых организаций (МФО) на заемщиков с нагрузкой выше 80% должно приходиться не более 15% от всех выданных за квартал займов, для банков – не более 5%. При этом для банков и МФО доля заемщиков с ПДН 50-80% не может превысить 30% от объема предоставленных потребкредитов без лимитов кредитования.
При этом количество микрозаймов «до зарплаты» (PDL) на сумму до 30 000 руб. снижалось в июне и июле, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). МФО и кредитные потребительские кооперативы (КПК) в июле выдали 2,86 млн займов, что на 2,8% меньше июня, а в первый летний месяц показатель сократился к маю на 2,6%.