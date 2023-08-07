Банк России хочет внедрить обязательный стандарт ипотечного кредитования

В конце июля был принят закон, направленный против манипуляций с полной стоимостью кредита (ПСК; включает все затраты заемщика на его обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) и навязывания дополнительных платных услуг. Закон обязывает банки и МФО расширить перечень платежей, которые должны быть включены в ПСК. По общему правилу предельная стоимость кредита будет рассчитываться исходя из максимально возможной суммы платежей, если они зависят от поведения заемщика, например, от оплаты каких-либо услуг или соблюдения определенных условий. Также все несвязанные с кредитом услуги, но продаваемые вместе с ним, должны будут оформляться отдельным заявлением. Кроме того, будет запрещена недобросовестная реклама, когда банки или МФО привлекают клиентов низкой процентной ставкой, но не акцентируют внимание на условиях ее получения.