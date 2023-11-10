Госдума еще на год продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предусматривающий перенос на 2027 г. решения вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанке СССР. Документ поступил на рассмотрение в Совет Федерации.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимых на их погашение, в 2024 г. составит 61,8 трлн руб., в 2025 г. – 64,2 трлн руб., в 2026 г. – 66,8 трлн руб.
18 октября член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин сообщил, что рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации советских вкладов в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 1991 г. В частности, предлагается начать выплаты по вкладам СССР с граждан 78 лет и старше. Другое предложение – перенести дореформенные сбережения граждан в долговые обязательства уже Сбербанка.
В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г. Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.