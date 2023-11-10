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Финансы

Госдума еще на год продлила приостановку выплат по вкладам граждан CCCР

Ведомости

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предусматривающий перенос на 2027 г. решения вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, размещенным до 20 июня 1991 г. в Сбербанке СССР. Документ поступил на рассмотрение в Совет Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимых на их погашение, в 2024 г. составит 61,8 трлн руб., в 2025 г. – 64,2 трлн руб., в 2026 г. – 66,8 трлн руб.

18 октября член комитета по финансовому рынку Владимир Сенин сообщил, что рабочая группа в Госдуме подготовила предложения по компенсации советских вкладов в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 1991 г. В частности, предлагается начать выплаты по вкладам СССР с граждан 78 лет и старше. Другое предложение – перенести дореформенные сбережения граждан в долговые обязательства уже Сбербанка.

В 1995 г. государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 г. Речь также шла о вкладах по договорам личного страхования и вкладах в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 г. Тогда было принято решение о том, что восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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