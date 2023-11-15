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Финансы

Курс доллара упал ниже 90 рублей

Ведомости

Курс доллара опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:35 мск американская валюта опустилась до 89,99 руб., а после небольшого роста вновь упала ниже 90 руб., составив 89,97 руб. в 10:42 мск. Курс евро в то же время опускался до 97,77 руб., китайский юань – до 12,4 руб.

Ослабление рубля продолжалось с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. Рубль начал укрепляться после введения обязательства по продаже экспортной выручки 11 октября.

Кроме того, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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