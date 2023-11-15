Курс доллара упал ниже 90 рублей

Кроме того, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября.