Курс доллара упал ниже 90 рублей
Курс доллара опустился ниже 90 руб. впервые с 27 июля, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 10:35 мск американская валюта опустилась до 89,99 руб., а после небольшого роста вновь упала ниже 90 руб., составив 89,97 руб. в 10:42 мск. Курс евро в то же время опускался до 97,77 руб., китайский юань – до 12,4 руб.
Ослабление рубля продолжалось с конца июня. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что ослабление связано с торговым балансом – с притоками и оттоками валюты в Россию и из нее, а не с продажей бизнеса иностранцами. Рубль начал укрепляться после введения обязательства по продаже экспортной выручки 11 октября.
Кроме того, 27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Тогда курс доллара резко упал ниже 93 руб., но к 30 октября восстановился и вырос до 94 руб. 8 ноября курс доллара опускался ниже 92 руб. впервые с 31 октября.