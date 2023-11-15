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Финансы

Суд приговорил топ-менеджеров банка «Ренессанс» к трем годам лишения свободы

Ведомости

Пресненский районный суд города Москвы признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере председателя совета директоров банка «Ренессанс» Елену Ксенофонтову и заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Елену Кедрову. Информация по делу размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) рассматривалось с марта 2022 г. Экс-сотрудницам было предъявлено обвинение в хищении имущества кредитной организации под видом выдачи кредитов физическим лицам. Суд вынес решение о наказании в виде трех лет лишения свободы каждой.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка также подала гражданский иск в размере более 400 млн руб., который был удовлетворен. До его исполнения арест на имущество осужденных будет сохранен.

В 2015 г. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на банковские операции. «Ренессанс» являлся участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии произошел в связи с тем, что «Ренессанс» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В ЦБ также поясняли, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В настоящее время в отношении ООО КБ «Ренессанс» идет конкурсное производство. По состоянию на 1 октября кредиторам было выплачено 2,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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