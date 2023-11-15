Суд приговорил топ-менеджеров банка «Ренессанс» к трем годам лишения свободы
Пресненский районный суд города Москвы признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере председателя совета директоров банка «Ренессанс» Елену Ксенофонтову и заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц Елену Кедрову. Информация по делу размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) рассматривалось с марта 2022 г. Экс-сотрудницам было предъявлено обвинение в хищении имущества кредитной организации под видом выдачи кредитов физическим лицам. Суд вынес решение о наказании в виде трех лет лишения свободы каждой.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка также подала гражданский иск в размере более 400 млн руб., который был удовлетворен. До его исполнения арест на имущество осужденных будет сохранен.
В 2015 г. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на банковские операции. «Ренессанс» являлся участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии произошел в связи с тем, что «Ренессанс» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В ЦБ также поясняли, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В настоящее время в отношении ООО КБ «Ренессанс» идет конкурсное производство. По состоянию на 1 октября кредиторам было выплачено 2,5 млрд руб.