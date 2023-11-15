Суд приговорил топ-менеджеров банка «Ренессанс» к трем годам лишения свободы

В 2015 г. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на банковские операции. «Ренессанс» являлся участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии произошел в связи с тем, что «Ренессанс» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В ЦБ также поясняли, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.