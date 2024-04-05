ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки
Максимальная сумма кредита в регионах-миллионниках составляет 30 млн руб., в остальных – до 15 млн. Первый взнос – 20,1% от стоимости недвижимости.
Оформить IT-ипотеку смогут сотрудники компаний, аккредитованных Минцифры РФ, в возрасте от 18 до 50 лет. Заемщики старше 36 лет, проживающие в Москве, должны иметь ежемесячный доход от 150 000 руб., в других городах-миллионниках – от 120 000 руб., в остальных городах – от 70 000.
«За два года 11 000 айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд руб., кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам. Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро – сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Ранее сообщалось, что ВТБ с 3 апреля временно прекратит выдавать IТ-ипотеку в связи с исчерпанием выделенного лимита по программе. В январе несколько российских банков также перестали выдавать льготную IT-ипотеку из-за исчерпания лимита. Такое решение приняли, в частности, Сбербанк, «ПСБ банк», «МТС банк», РНКБ и банк «Санкт-Петербург». ВТБ ранее снизил объемы выдачи.
5 апреля правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд руб. – с 500 млрд до 700 млрд руб. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, займы на покупку квартиры, дома или земельного участка под строительство смогут оформить не менее 15 000 IT-специалистов.