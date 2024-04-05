ВТБ с 8 апреля возобновит выдачу IT-ипотеки

«За два года 11 000 айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд руб., кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам. Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро – сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.