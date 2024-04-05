Международные резервы России выросли на $7,7 млрд в марте
Международные резервы РФ за март увеличились на 1,3%, или на $7,7 млрд, составив на 1 апреля $590,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
По состоянию на 1 марта объем золотовалютных резервов РФ составлял $582,6 млрд. С 1 января 2024 г. международные резервы РФ снизились на 1,4% ($8,2 млрд).
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.