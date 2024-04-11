Силуанов счел достаточным лимит покупок валюты под сделки выхода нерезидентов
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил об отсутствии необходимости менять установленный властями лимит на покупки валюты на внутреннем рынке страны под сделки выхода нерезидентов из российских активов. Его слова приводит «Интерфакс».
Власти установили планку в размере $1 млрд в месяц летом 2023 г. Разрешение на сделки выдает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Агентство отмечает, что несмотря на существующий лимит, в декабре 2023 г., по мнению Центробанка, выкуп активов у компаний из недружественных стран стал фактором давления на курс рубля.
Силуанов подчеркнул, что сделки по покупке валюты укладываются в установленный лимит и на сегодняшний день нет необходимости менять его.
«Крупных сделок в этом году почти не было, за исключением "Яндекса". Сейчас уходят небольшие компании. Поэтому – да, в прошлом влияние было сильное, сейчас установлен лимит, в рамках этого лимита и работаем», – сказал он.
В настоящее время остается открытым вопрос о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки, введенного в октябре 2023 г. Требование действует до 30 апреля, в январе кабмин разрабатывал предложение о продлении меры до конца года. По словам Силуанова, решение еще не принято. Мера была введена для стабилизации валютного курса на основании данных о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте 11 октября 2023 г. В ноябре «Ведомости» писали, что бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму. Экспортерам нужно по крайней мере часть доходов обменять на валюту за границей, затем перевести ее в российские банки и уже после этого продать за рубли на внутреннем рынке. Один из близких к бизнесу собеседников назвал такой подход «круговоротом рублей» из-за двойной конвертации.
В январе 2024 г. стало известно, что власти предусмотрели для экспортеров несколько послаблений. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. При этом рублевые доходы все равно должны зачисляться на счета в российских банках. Это позволит бизнесу хотя бы частично избежать «круговорота рублей», отмечали «Ведомости».