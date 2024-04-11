Силуанов счел достаточным лимит покупок валюты под сделки выхода нерезидентов

В январе 2024 г. стало известно, что власти предусмотрели для экспортеров несколько послаблений. В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. При этом рублевые доходы все равно должны зачисляться на счета в российских банках. Это позволит бизнесу хотя бы частично избежать «круговорота рублей», отмечали «Ведомости».