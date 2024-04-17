В ЦБ заявили о необходимости создать цифровую платформу для борьбы с мошенниками
Для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией «Ростелеком» и МВД необходимо создать платформу для борьбы с мошенниками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Ольгу Скоробогатову.
Цифровая «антифрод-платформа», по ее мнению, позволит снизить уровень мошенничества при цифровых сервисах.
С 2021 по 2023 г. по инициативе Банка России было заблокировано 1,5 млн телефонных номеров мошенников. Число телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, выросло в три раза. В 2023 и 2021 гг. количество номеров злоумышленников составляло 575 000 и 179 000 соответственно.
По данным ЦБ, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. – на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% (почти 1,4 млрд руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента.