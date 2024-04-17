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В ЦБ заявили о необходимости создать цифровую платформу для борьбы с мошенниками

Ведомости

Для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией «Ростелеком» и МВД необходимо создать платформу для борьбы с мошенниками. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Цифровая «антифрод-платформа», по ее мнению, позволит снизить уровень мошенничества при цифровых сервисах.

С 2021 по 2023 г. по инициативе Банка России было заблокировано 1,5 млн телефонных номеров мошенников. Число телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, выросло в три раза. В 2023 и 2021 гг. количество номеров злоумышленников составляло 575 000 и 179 000 соответственно.

По данным ЦБ, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. – на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% (почти 1,4 млрд руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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