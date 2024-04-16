Банк России за три года инициировал блокировку 1,5 млн номеров мошенников
В период с 2021 по 2023 г. по инициативе Банка России было заблокировано 1,5 млн телефонных номеров мошенников, сообщил советник экономического Центра мониторинга и анализа информационной безопасности и киберустойчивости департамента информационной безопасности ЦБ Александр Шмелев.
«Банк России ежегодно инициирует блокировку телефонных номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. За три года мы инициировали блокировку 1,5 млн номеров», – сказал он на пленарном заседании 11-го Южного форума информационной безопасности «Инфофорум-Сочи» (цитата по ТАСС).
Число телефонных номеров, направленных операторам связи в целях блокировки, выросло в три раза. Для сравнения Шмелев привел данные за 2023 и 2021 гг. – количество номеров злоумышленников составляло 575 000 и 179 000 соответственно.
Кроме того, в Генпрокуратуру были направлены данные об около 65 000 интернет-доменах. «Только за 2023 г. мы направили на блокировку около 40 000 доменов. Также было заблокировано порядка 4400 страниц в социальных сетях и 35 приложений», – добавил Шмелев.
«Ведомости» со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 20 февраля писали, что 67% опрошенных россиян сообщили о том, что им звонили телефонные мошенники за последний год. В 2022 г. об этом сообщали 63% респондентов, в 2021 г. – порядка 57%, рост на 10 п. п. за три года.
По данным ЦБ, злоумышленники в 2023 г. провели 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. – на 33% больше по количеству и на 11,5% больше по объему, чем в 2022 г. При этом банкам удалось вернуть клиентам только 8,7% (почти 1,4 млрд руб.) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента.