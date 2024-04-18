«Роснано» и банки-кредиторы подготовили документы по реструктуризации долга

На начало 2021 г. задолженность «Роснано» по кредитам и облигациям составляла 148 млрд руб. Сейчас долг составляет 69 млрд руб., из которых 62 млрд обеспечены госгарантиями, сообщил управляющий финансовый директор Владислав Юнусов в интервью «Ведомостям». Он уточнил, что основными кредиторами корпорации являются Совкомбанк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», акционерный банк «Россия» и «Ак барс». Долг «Роснано» перед ними составляет 48 млрд руб.