«Роснано» и банки-кредиторы подготовили документы по реструктуризации долга
«Переговоры о реструктуризации [долга компании] находятся в активной фазе, уже подготовлены и находятся на согласовании проекты документов», – сказал собеседник.
Он не стал комментировать подробности, «чтобы не сорвать сделку». По словам представителя «Роснано», эта сделка откроет для компании путь реализации перспективной фазы стратегии до 2030 г.
В октябре 2023 г. Госдума приняла протокольное поручение о проверке результатов финансовой деятельности «Роснано». В отчете госкорпорации за первое полугодие 2023 г. говорилось, что у «Роснано» есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. Объем требований кредиторов значительно превышал стоимость активов «Роснано».
На начало 2021 г. задолженность «Роснано» по кредитам и облигациям составляла 148 млрд руб. Сейчас долг составляет 69 млрд руб., из которых 62 млрд обеспечены госгарантиями, сообщил управляющий финансовый директор Владислав Юнусов в интервью «Ведомостям». Он уточнил, что основными кредиторами корпорации являются Совкомбанк, ПСБ, банк «Санкт-Петербург», акционерный банк «Россия» и «Ак барс». Долг «Роснано» перед ними составляет 48 млрд руб.