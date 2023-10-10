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Госдума инициировала проверку «Роснано»

Ведомости

Госдума приняла протокольное поручение о проверке результатов финансовой деятельности госкорпорации «Роснано». Поручение подготовили депутаты КПРФ, сообщает «Интерфакс».

Комитеты Госдумы по экономической политике, безопасности и противодействию коррупции, согласно поручению, запросили в правительстве России информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано» за весь период его существования. С полученными данными планируется обратиться в Счетную палату и правоохранительные органы.

3 октября «Роснано» опубликовало отчет за первое полугодие 2023 г., в котором сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. Объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. В Кремле заявили, что правительство плотно занимается вопросами, связанными с госкорпорацией.

12 сентября президент России Владимир Путин связал отъезд бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса в Израиль с «финансовой дырой» в компании. Путин не исключил, что экс-глава «Роснано» опасается уголовных дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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