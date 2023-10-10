Госдума инициировала проверку «Роснано»

3 октября «Роснано» опубликовало отчет за первое полугодие 2023 г., в котором сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. Объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств. По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. В Кремле заявили, что правительство плотно занимается вопросами, связанными с госкорпорацией.