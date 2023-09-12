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Политика

Путин связал отъезд Чубайса в Израиль с «финансовой дырой» в «Роснано»

Ведомости

Бывший гендиректор компании «Роснано» Анатолий Чубайс «удрал» за рубеж в то время, как в компании «идут сложные процессы» и имеется «финансовая дыра». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Зачем он это делает? Я не понимаю. Удрал», – ответил Путин на вопрос об отъезде Чубайса в Израиль.

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Президент предположил, что эмиграция Чубайса может быть связана с тем, что «идут сложные процессы» в «Роснано», которую он долгие годы возглавлял.

«Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры», – заявил президент.

Путин не исключил, что экс-глава «Роснано» опасается уголовных дел и поэтому «даже перешел на нелегальное положение» в Израиле.

«На фига это ему нужно, не понимаю, чушь какая-то», – сообщил Путин. По его мнению, деятельность во главе такой большой компании, как «Роснано», Чубайсу «явно не удалась».

Чубайс был спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития с декабря 2020 г. Также он возглавлял «Роснано» с 2008 г. В разные годы работал в администрации Санкт-Петербурга, занимал пост вице-премьера по вопросам экономической и финансовой политики, возглавлял администрацию президента и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.

В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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