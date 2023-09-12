Путин связал отъезд Чубайса в Израиль с «финансовой дырой» в «Роснано»
«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Зачем он это делает? Я не понимаю. Удрал», – ответил Путин на вопрос об отъезде Чубайса в Израиль.
Президент предположил, что эмиграция Чубайса может быть связана с тем, что «идут сложные процессы» в «Роснано», которую он долгие годы возглавлял.
«Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры», – заявил президент.
Путин не исключил, что экс-глава «Роснано» опасается уголовных дел и поэтому «даже перешел на нелегальное положение» в Израиле.
«На фига это ему нужно, не понимаю, чушь какая-то», – сообщил Путин. По его мнению, деятельность во главе такой большой компании, как «Роснано», Чубайсу «явно не удалась».
Чубайс был спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития с декабря 2020 г. Также он возглавлял «Роснано» с 2008 г. В разные годы работал в администрации Санкт-Петербурга, занимал пост вице-премьера по вопросам экономической и финансовой политики, возглавлял администрацию президента и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.
В марте 2022 г. стало известно, что Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и покинул Россию. Комментируя сообщения об отъезде Чубайса, в Кремле заявили, что «это его личное дело».