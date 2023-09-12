Путин связал отъезд Чубайса в Израиль с «финансовой дырой» в «Роснано»

Чубайс был спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития с декабря 2020 г. Также он возглавлял «Роснано» с 2008 г. В разные годы работал в администрации Санкт-Петербурга, занимал пост вице-премьера по вопросам экономической и финансовой политики, возглавлял администрацию президента и был министром финансов и первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина.