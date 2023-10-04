В Кремле прокомментировали заявление «Роснано» о риске банкротства

«Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации. Там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре [финансовой] в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. Вопросы, связанные с целесообразностью или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерятся предложения соответствующие», – сказал Песков.