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Бизнес

В Кремле прокомментировали заявление «Роснано» о риске банкротства

Ведомости

Правительство плотно занимается вопросами, связанными с госкорпорацией «Роснано», которая 3 октября заявила о риске банкротства, предпринимаются все необходимые для оздоровления ситуации меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Предпринимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации. Там были определенные успехи, но, если вы помните, президент вскользь упомянул о достаточно большой дыре [финансовой] в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом. Вопросы, связанные с целесообразностью или нет, они решаются на уровне правительства, именно там генерятся предложения соответствующие», – сказал Песков.

Ранее, 3 октября, «Роснано» опубликовало отчет за первое полугодие 2023 г., в котором сказано, что у госкорпорации есть признаки неплатежеспособности – высока вероятность возникновения признаков банкротства. В документе сказано, что по состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств.

По состоянию на 30 июня чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. В компании такую динамику объяснили «снижением краткосрочных финансовых вложений» в первом полугодии. В августе компания сообщала, что чистая прибыль в первом полугодии составила 2,9 млрд руб.

На фоне новостей о риске возникновения признаков банкротства котировки облигаций «Роснано» снижались до 40% в зависимости от выпуска.

В октябре 2022 г. в правительстве обсуждали расформирование «Роснано», сообщали «Ведомости». На фоне дискуссии в «Роснано» предложили видение по реорганизации компании: изменение модели ее фондирования через увеличение доли частного капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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