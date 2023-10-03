«Роснано» заявило о риске появления признаков банкротства

В октябре прошлого года на фоне обсуждения ликвидации «Роснано» в компании предложили видение по реорганизации, писали «Ведомости». Предаставитель компании тогда сообщал, что наиболее целесообразный вариант – изменение модели ее фондирования через увеличение доли частного капитала. На первом этапе проекты госкомпании предлагалось финансировать в пропорции 1 к 4, то есть на один государственный рубль – четыре внешних. Также сообщалось, что «Роснано» подготовило к продаже 20 компаний, в том числе и зарубежных.