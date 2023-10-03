«Роснано» заявило о риске появления признаков банкротства
«Роснано» имеет признаки неплатежеспособности и высока вероятность возникновения признаков банкротства, следует из отчета госкомпании за I полугодие 2023 г.
В документе говорится, что по состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано». Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств.
«В случае непринятия акционером АО "Роснано" решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчетности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами, в том числе в условиях бюджетных и иных нормативных ограничений, высока вероятность возникновения признаков банкротства», – следует из отчета компании.
Чистый долг «Роснано» с конца прошлого года вырос с 90,8 млрд руб. до 95,6 млрд руб. на 30 июня. В компании такую динамику объяснили «снижением краткосрочных финансовых вложений» в первом полугодии.
В августе компания сообщала, что чистая прибыль в первом полугодии составила 2,9 млрд руб. С 2021 г. «Роснано» направил свыше 82 млрд руб. на обслуживание долга, а за весь период – более 145 млрд руб., что «кратно выше текущего остатка долга». «Исторические накопленные долги продолжают негативно влиять на финансовые результаты компании, в связи с чем сохраняется существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности», – говорилось в пресс-релизе компании.
В октябре прошлого года на фоне обсуждения ликвидации «Роснано» в компании предложили видение по реорганизации, писали «Ведомости». Предаставитель компании тогда сообщал, что наиболее целесообразный вариант – изменение модели ее фондирования через увеличение доли частного капитала. На первом этапе проекты госкомпании предлагалось финансировать в пропорции 1 к 4, то есть на один государственный рубль – четыре внешних. Также сообщалось, что «Роснано» подготовило к продаже 20 компаний, в том числе и зарубежных.