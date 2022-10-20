В «Роснано» предложили вариант преобразований без ликвидации компании

В «Роснано» предложили вариант преобразований без ликвидации компанииСценарий банкротства чреват потерями для бюджета, предупредили там
В «Роснано» предложили видение по реорганизации компании на фоне дискуссии о ее ликвидации. Как сообщил представитель института развития, наиболее целесообразный вариант – изменение модели ее фондирования через увеличение доли частного капитала. На первом этапе проекты госкомпании предлагается финансировать в пропорции 1 к 4, то есть на один государственный рубль – четыре внешних, сообщили в «Роснано».
«Ускоренная реализация всех активов исторического портфеля и отказ от инвестирования в новые проекты, на котором настаивает Минфин, приведет к снижению поступлений от выходов из портфельных компаний и закрытию долговых обязательств с дополнительной нагрузкой на государственный бюджет из-за необходимости выплаты более чем 30 млрд руб. процентных платежей», – сообщили в «Роснано» «Ведомостям».
Среди своих активов «Роснано» подготовила к продаже 20 компаний, в том числе и зарубежных, сообщил представитель компании. В качестве ядра планируется оставить активы в таких отраслях, как машиностроение, химическая промышленность, медицина, нефтегазовая отрасль, энергетика, светотехника и электроника, телекоммуникация, транспорт и ЖКУ. К значимым компаниям «Роснано» отнесли «Плакарт», «Вириал», «Оптико-волоконные системы», «РМ нанотех», «Профотек», «Русский кварц», «НЭВЗ-керамикс», «Новомет», «ЭЛВИС-НеоТек», «НоваМедика», «Фармсинтез» и ряд проектов фонда «Роснано-Синтез».
Ранее в правительстве начали обсуждать ликвидацию «Роснано», о чем писали «Ведомости» 19 октября.
Как пояснял федеральный чиновник, в кабмине поставили под сомнение целесообразность поддержки дееспособности госкомпании за счет бюджета в нынешних условиях – там предложили рассмотреть прекращение деятельности института развития. Такое видение перспектив «Роснано» министр финансов Антон Силуанов описал в обращении к Владимиру Путину, уточнил собеседник, знакомый с содержанием письма. О том, что позиция Минфина была направлена президенту, известно и другому источнику, близкому к компании.
Обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны. По словам собеседников, это имущество может быть передано в другие профильные госкорпорации – «Ростех» и «Росатом».
Впрочем, банкротство «Роснано» – это лишь один из вариантов, уточнял федеральный чиновник и подтверждал собеседник, близкий к компании. Рассматривается и другой путь развития событий: продолжение политики расчистки баланса, но сохранение института развития как центра компетенций по инновациям, говорят собеседники.
Помогут ли частники
В начале 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники уже писали о планах компании переориентировать модель на частный капитал. Целевое соотношение собственных и частных средств при входе в проект должно составлять 1 к 4, на этот показатель планировалось выйти к 2024 г. К 2030 г. «Роснано» было намерено снизить долю своих вложений до 1 к 8. Об этом руководитель компании Сергей Куликов в конце 2021 г. докладывал правительству, уточнял один из источников «Ведомостей».
Частный бизнес с очень малой вероятностью захочет принимать участие в совместных с государственной структурой вложениях, если при этом он должен будет брать на себя большую часть риска, говорил «Ведомостям» венчурный инвестор Александр Румянцев. Как правило, если проект на рынке высокорискованных вложений зарекомендовал себя как однозначно перспективный и продемонстрировал уже работающую бизнес-модель, здесь не требуется участия государства, отмечал эксперт. Кроме того, при работе с госструктурами бизнесу гораздо сложнее договориться с ними в случае возникновения разногласий, а соинвестирование с ними зачастую оборачивается увеличением числа проверок, добавил Румянцев. При модели, которую предлагает «Роснано», необходимо обеспечить частным инвесторам очень значимую нефинансовую поддержку вроде гарантии рынка сбыта, продвижения необходимого регулирования и передачи технологий, подчеркнул он.
Тем не менее переход от простого поиска идей без продуманного плана по получению прибыли к систематическому отбору коммерчески перспективных проектов вполне оправдан, отмечал старший директор – руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Венчурные проекты, как правило, не поддерживаются банками, поэтому интерес к средствам «Роснано» как к аналогу кредитора первой инстанции со стороны частного сектора должен был быть достаточно велик, добавил он.
Идея разделить риски государственного венчурного инвестирования с частным бизнесом могла бы быть интересной, соглашался старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Тем не менее для полноценной реализации этой инициативы необходимы достаточно сильные частные инвесторы, которые готовы инвестировать в длинные венчурные проекты, отметил эксперт. Участие госкомпаний в инвестпроектах тем не менее может нести и специфические риски, поскольку это может обусловить дополнительный контроль со стороны государства, что затруднит внесение изменений или предоставление дополнительного финансирования на инвестиционной стадии проекта, согласился Проклов.