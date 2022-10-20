В «Роснано» предложили вариант преобразований без ликвидации компании

Частный бизнес с очень малой вероятностью захочет принимать участие в совместных с государственной структурой вложениях, если при этом он должен будет брать на себя большую часть риска, говорил «Ведомостям» венчурный инвестор Александр Румянцев. Как правило, если проект на рынке высокорискованных вложений зарекомендовал себя как однозначно перспективный и продемонстрировал уже работающую бизнес-модель, здесь не требуется участия государства, отмечал эксперт. Кроме того, при работе с госструктурами бизнесу гораздо сложнее договориться с ними в случае возникновения разногласий, а соинвестирование с ними зачастую оборачивается увеличением числа проверок, добавил Румянцев. При модели, которую предлагает «Роснано», необходимо обеспечить частным инвесторам очень значимую нефинансовую поддержку вроде гарантии рынка сбыта, продвижения необходимого регулирования и передачи технологий, подчеркнул он.