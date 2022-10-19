В правительстве обсуждают ликвидацию «Роснано»

Ключевой вопрос в ситуации с «Роснано» – переосмысление концепции институтов развития в принципе, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Госкомпания считалась опорным институтом развития, где ситуация, однако, сложилась так, как она сложилась, отметила эксперт. Сейчас дискуссия должна идти о том, в какой мере вообще институты развития выполнили свою функцию поддержки экономического роста через долгосрочные проекты, предложила Орлова. То, что происходит с «Роснано», – это яркий пример выбора между государственным и частным. Институты развития в России играли важную роль в период, когда у государства было много ресурсов, им была отведена функция «ускорителей» экономического роста, полагает Орлова. Сейчас меняется общий контекст, в том числе и в бюджетной политике, потому что расходов становится больше, а доходы государства не растут такими темпами, чтобы обеспечить все потребности. Финансовая ситуация такова, что располагает к более жестким решениям по управлению госкомпаниями, резюмировала она.