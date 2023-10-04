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Котировки бондов «Роснано» снижались до 40% на фоне новости о риске банкротства

Ведомости

Котировки облигаций «Роснано» снижались до 40% в зависимости от выпуска на фоне новости о риске возникновения признаков банкротства.

В ходе торгов на Мосбирже 4 октября стоимость бумаг выпуска «Роснано БО-002P-05» снижалась на 39,89% до минимального значения 587 руб., выпуска «Роснано БО-002P-04» – на 34,85% до 625,4 руб., выпуска «Роснано 8» – на 17,74% до 712,4 руб, выпуска «Роснано БО-002P-02» – на 5,39% до 892,2 руб.

По состоянию на 12:00 мск котировки выпуска «Роснано БО-002P-05» составляли 879,4 руб. (-9,94%), выпуска «Роснано БО-002P-04» – 816,9 руб. (-14,91%), выпуска «Роснано 8» – 818 руб. (-5,54%), выпуска «Роснано БО-002P-02» – 900,7 руб. (-4,49%).

Всего у «Роснано» пять выпусков облигаций, данные по сделкам с бумагами выпуска «Роснано БО-П01» отсутствуют.

3 октября «Роснано» в отчете за первое полугодие 2023 г. сообщила, что имеет признаки неплатежеспособности и высока вероятность возникновения признаков банкротства. По состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано», говорится в документе. Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств.

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Чистый долг «Роснано» с конца 2022 г. вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. на 30 июня 2023 г. В компании такую динамику объяснили «снижением краткосрочных финансовых вложений» в первом полугодии.

В январе 2022 г. «Роснано» заключила первое соглашение о реструктуризации долга. Оно было подписано с крупнейшим кредитором компании – Совкомбанком. Соглашение предусматривало досрочное погашение кредита в 15 млрд руб., а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по нему.

Уже в апреле «Роснано» обратилась к правительству с просьбой о докапитализации. В компании объясняли, что дополнительные средства необходимы для того, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании и компетенции госкорпорации, вместо того чтобы «вычищать» их через распродажу активов для погашения долгов перед банками

В октябре 2022 г. в правительстве обсуждали расформирование «Роснано», сообщали «Ведомости». На фоне дискуссии в «Роснано» предложили видение по реорганизации компании: изменение модели ее фондирования через увеличение доли частного капитала.

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