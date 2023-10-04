Котировки бондов «Роснано» снижались до 40% на фоне новости о риске банкротства

Уже в апреле «Роснано» обратилась к правительству с просьбой о докапитализации. В компании объясняли, что дополнительные средства необходимы для того, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании и компетенции госкорпорации, вместо того чтобы «вычищать» их через распродажу активов для погашения долгов перед банками