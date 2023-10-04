Котировки бондов «Роснано» снижались до 40% на фоне новости о риске банкротства
Котировки облигаций «Роснано» снижались до 40% в зависимости от выпуска на фоне новости о риске возникновения признаков банкротства.
3 октября «Роснано» в отчете за первое полугодие 2023 г. сообщила, что имеет признаки неплатежеспособности и высока вероятность возникновения признаков банкротства. По состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов «Роснано», говорится в документе. Компания в полном объеме не сможет до конца года погасить необходимый размер долговых обязательств.
Чистый долг «Роснано» с конца 2022 г. вырос с 90,8 млрд до 95,6 млрд руб. на 30 июня 2023 г. В компании такую динамику объяснили «снижением краткосрочных финансовых вложений» в первом полугодии.
Уже в апреле «Роснано» обратилась к правительству с просьбой о докапитализации. В компании объясняли, что дополнительные средства необходимы для того, чтобы предотвратить потери для бюджета, а также сохранить портфельные компании и компетенции госкорпорации, вместо того чтобы «вычищать» их через распродажу активов для погашения долгов перед банками
В октябре 2022 г. в правительстве обсуждали расформирование «Роснано», сообщали «Ведомости». На фоне дискуссии в «Роснано» предложили видение по реорганизации компании: изменение модели ее фондирования через увеличение доли частного капитала.