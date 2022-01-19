«Роснано» начало реструктуризацию долгов. Что будет с остальными кредитами?

Общий объем господдержки «Роснано» за 15 лет существования компании превысил 400 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 30 ноября). Из них помощь в размере 130 млрд была оказана в виде прямого взноса, остальное – в формате госгарантий под обязательства компании. После 2018 г. госгарантии «Роснано» не предоставлялись, корпорация продолжила активно занимать на рынке, но уже без поддержки государства. В 2018 г. она разместила облигаций на 10 млрд руб., в 2019 г. – на 16,5 млрд руб., а в 2020 г. – еще на 12 млрд руб.