«Роснано» начало реструктуризацию долгов. Что будет с остальными кредитами?Переговоры с кредиторами в 2022 году усложнятся из-за роста ставок и падения фондового рынка
«Роснано» заключило первое соглашение о реструктуризации долга, оно подписано с крупнейшим кредитором компании – Совкомбанком, сообщила компания 19 января.
Соглашение предусматривает досрочное погашение кредита в 15 млрд руб., а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по нему. Размер ставки и на сколько она снизится, стороны не раскрывают. Объем совокупных обязательств «Роснано» перед банком на конец 2021 г. составлял 38 млрд руб.
«Возможность исполнения договоренностей обеспечена успешным завершением 2021 г. – выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности», – говорится в релизе госкомпании. Соответствующие документы были подписаны 30 декабря 2021 г. Кроме того, в декабре были погашены выпуски облигаций «со значительным участием» физлиц.
Соглашение с Совкомбанком стало первым шагом в решении системной исторической проблемы – раннее развитие венчурных проектов осуществлялось за счет заемного финансирования и в результате банки–кредиторы получили порядка 126 млрд руб. начисленных процентов на обеспеченных госгарантиями кредитах, говорится в релизе «Роснано». Эта сумма сравнима с объемом исторических инвестиций компании. Новая инвестполитика, подчеркивают в «Роснано», направлена на максимальное вовлечение частных инвесторов, а также предполагает разделение рисков компании и инвесторов в венчурные проекты.
В 2022 г. компания намерена продолжать договариваться о реструктуризации долгов с остальными кредиторами, говорится в сообщении.
К концу первого полугодия 2021 г. у «Роснано» числилось непогашенных кредитных обязательств на 76,3 млрд руб., в основном перед Совкомбанком (38 млрд руб.), банком «Санкт-Петербург» (16,5 млрд руб.), Промсвязьбанком (16 млрд руб.). Обязательств по облигационным займам было на 70,4 млрд руб., следует из ежеквартального отчета.
В середине ноября 2021 г. стало известно, что «Роснано» находится в преддефолтном состоянии. 19 ноября Московская биржа приостановила торги облигациями госкомпании на основании предписания ЦБ. Тогда же «Роснано» сообщило, что обсуждало с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации». В конце ноября 2021 г. министр финансов Антон Силуанов уверял, что обязательства, которые обеспечены госгарантиями, будут выполняться. По остальным долгам, по его словам, ведутся переговоры с кредиторами.
Общий объем господдержки «Роснано» за 15 лет существования компании превысил 400 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 30 ноября). Из них помощь в размере 130 млрд была оказана в виде прямого взноса, остальное – в формате госгарантий под обязательства компании. После 2018 г. госгарантии «Роснано» не предоставлялись, корпорация продолжила активно занимать на рынке, но уже без поддержки государства. В 2018 г. она разместила облигаций на 10 млрд руб., в 2019 г. – на 16,5 млрд руб., а в 2020 г. – еще на 12 млрд руб.
С момента образования «Роснано» поддержало 109 проектов. Общая сумма финансирования составила около 500 млрд руб. с учетом средств внешних инвесторов. Из них «Роснано» вложило 205 млрд руб., в том числе за счет перечисленных из бюджета 132 млрд руб. и привлеченных займов.
Соглашение о реструктуризации долга с Совкомбанком является «сигнальным», считает заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. По его словам, если основной кредитор готов пойти на уступки, то и остальные будут себя чувствовать спокойнее относительно перспектив восстановления платежеспособности госкомпании.
Совкомбанк, как крупнейший кредитор «Роснано», вынужден был пойти на соглашение по реструктуризации, иначе ситуация могла стать критической, отмечает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадало.
Возможное банкротство такой компании, как «Роснано», могло бы негативно сказаться на российском венчурном бизнесе в целом, сказал «Ведомостям» Ордов. Исходя из общей суммы долга можно утверждать, что в 2022 г. «Роснано» ожидают новые переговоры с кредиторами, но это нормальный, органичный путь в сложившейся ситуации, добавляет он. Переговоры будут осложнять рост банковских ставок и падение российского фондового рынка, считает эксперт.
У «Роснано» есть активы в химической промышленности, возобновляемых источниках энергии, которые можно реализовать для повышения уровня ликвидности, отмечает Бадало. Компания уже выходит из этих проектов (в 2021 г. «Роснано» вышло почти из половины исторического портфеля) и продолжит это делать и дальше, указывает эксперт.