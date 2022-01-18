«Роснано» отдает ветроэнергетику Газпромбанку

«Роснано» отдает ветроэнергетику ГазпромбанкуСделка может помочь в решении финансовых проблем венчурной компании
«Роснано» продает свою долю в Фонде развития ветроэнергетики (ФРВ), созданном на паритетных началах в 2017 г. с компанией «Фортум» («дочка» финской Fortum), сообщила «Роснано» 18 января.
«Весь имеющийся портфель проектов фонда – введенные в эксплуатацию ветроэлектростанции (ВЭС), а также проекты, находящиеся на стадии строительства суммарной мощностью 1,256 ГВт, – войдет в состав нового совместного предприятия «Фортум» и финансового партнера», – говорится в релизе «Роснано». После этого фонд развития ветроэнергетики будет ликвидирован.
Новым финансовым партнером «Фортума» станет Газпромбанк (ГПБ). Они создадут СП для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ), сообщил во вторник банк. По данным ГПБ, в СП войдут как уже построенные и работающие ВЭС в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях суммарной мощностью 529,2 МВт, так и строящиеся мощностью 726,6 МВт. Они будут введены в эксплуатацию в течение 2022–2023 гг.
Таким образом, в СП ГПБ и «Фортума» передаются все проекты, которые ранее входили в ФРВ. В релизе ГПБ также сообщается, что с учетом сделки с «Фортумом» банк сформировал крупнейший в России портфель по финансированию проектов ВИЭ объемом 3,7 ГВт.
В «Роснано» и ГПБ не раскрывают условия сделки. В «Роснано» лишь подчеркнули, что «причина выхода из актива – плановая, согласно утвержденной стратегии работы с историческим инвестиционным портфелем». Представители ГПБ и «Фортума» на уточняющие вопросы «Ведомостей» о структуре сделки также не ответили.
При этом руководитель инвестдивизиона группы «Роснано», член правления УК «Роснано» Алишер Каланов, слова которого приводятся в релизе, подчеркнул, что «выход из проектов на стадии зрелости и готовности к дальнейшей самостоятельной жизни» – это и есть часть стратегии группы. Вместе с тем, продажа доли в фонде может поправить финансовое положение компании «Роснано».
В середине ноября 2021 г. стало известно, что «Роснано» находится в преддефолтном состоянии. 19 ноября Московская биржа приостановила торги облигациями госкомпании на основании предписания ЦБ. Тогда же «Роснано» сообщила, что обсуждала с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации». В конце ноября 2021 г. министр финансов Антон Силуанов уверял, что обязательства, которые обеспечены госгарантиями, будут выполняться. По остальным долгам, по его словам, ведутся переговоры с кредиторами.
К концу первого полугодия 2021 г. у «Роснано» числилось непогашенных кредитных обязательств на 76,3 млрд руб., в основном перед Совкомбанком, банком «Санкт-Петербург», Промсвязьбанком. Обязательств по облигационным займам было на 70,4 млрд руб., следует из ежеквартального отчета.
При этом «Фортум» намерен продолжить сотрудничать с «Роснано» в рамках реализации ВИЭ-проектов мощностью 1,4 ГВт, следует из сообщения «Роснано». Они были получены в сентябре 2021 г. в ходе конкурсных отборов по госпрограмме договоров на поставку мощности (ДПМ), гарантирующих инвесторам фиксированную доходность за счет повышенных платежей потребителей оптового энергорынка.
Аналитик «ВТБ капитала» по электроэнергетике и устойчивому развитию Владимир Скляр сказал «Ведомостям», что экономическую целесообразность сделки невозможно оценить, не зная ее ценовых параметров. Он добавил, что сделка с ГПБ поможет «Фортуму» решить вопросы как с привлечением необходимого акционерного финансирования, так и доступа к заемному финансированию, фактически закрывая потребности компании в привлечении капитала на горизонте до 2028 г.