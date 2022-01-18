«Роснано» отдает ветроэнергетику Газпромбанку

В середине ноября 2021 г. стало известно, что «Роснано» находится в преддефолтном состоянии. 19 ноября Московская биржа приостановила торги облигациями госкомпании на основании предписания ЦБ. Тогда же «Роснано» сообщила, что обсуждала с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации». В конце ноября 2021 г. министр финансов Антон Силуанов уверял, что обязательства, которые обеспечены госгарантиями, будут выполняться. По остальным долгам, по его словам, ведутся переговоры с кредиторами.