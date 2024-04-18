Forbes: банки просят отложить переход на российское ПО
В Ассоциации банков России (АБР) предложили продлить сроки перехода с зарубежного на российское программное обеспечение (ПО), пишет Forbes со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Банку России, Минцифры, Минпромторгу и Минфину. Отправку письма подтвердили в АБР.
Отечественные IT-решения не будут готовы к 1 января 2025 г., как требует указ президента РФ Владимира Путина, говорит собеседник издания. По его словам, ответственность за срыв срока возникнет у банков, в то время как у разработчиков ее не будет. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, с такой проблемой, как утверждается, столкнулись не только банки, но и крупнейшие компании в сфере энергетики, транспорта и других субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
В письме указывается, что основными поставщиками зарубежных софтов для КИИ ранее были Cisco и Palo Alto Networks. Российские разработки сейчас рассчитаны на потребности малого и среднего бизнеса, они низкопроизводительны, недостаточно функциональны, а также в пять – семь раз дороже западных аналогов.
АБР предложило разрешить банкам точечно использовать ПО из недружественных стран при отсутствии российских аналогов, продлить сроки импортозамещения, поддержать изменения в законодательство. В частности, ассоциация просит упростить включение ПО в реестры Минцифры, в том числе собственные разработки и ПО с открытым исходным кодом и др.
В Минпромторге, Минцифры и ЦБ также подтвердили получение письма и сообщили о подготовке официального ответа.
30 марта 2022 г. Путин подписал указ, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. Введение мер объяснялось обеспечением технологической независимости и безопасности КИИ Российской Федерации.
21 марта правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмин и ЦБ смогут определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры, которые с 2025 г. должны будут обязательно перейти на отечественный софт.
Власти, согласно предложению, будут определять требования к используемым на значимых объектах критической информационной инфраструктуры компьютерным программам и базам данных, радиоэлектронным продуктам, в том числе к телекоммуникационному оборудованию.