Forbes: банки просят отложить переход на российское ПО

Отечественные IT-решения не будут готовы к 1 января 2025 г., как требует указ президента РФ Владимира Путина, говорит собеседник издания. По его словам, ответственность за срыв срока возникнет у банков, в то время как у разработчиков ее не будет. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, с такой проблемой, как утверждается, столкнулись не только банки, но и крупнейшие компании в сфере энергетики, транспорта и других субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).