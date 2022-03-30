Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры с 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
До 1 января 2025 г. госорганам и госзаказчикам потребуется перейти на софт отечественной разработки.
«С 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в тексте указа.
Кроме того, президентским указом вводится запрет на государственные закупки иностранного ПО для критической инфраструктуры без согласования с федеральным органом исполнительной власти, который будет уполномочен правительством. Данный запрет вводится с 31 марта 2022 г.
Данные меры вводятся в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ Российской Федерации», сказано в указе.
Согласно указу президента, правительство в течение месяца должно утвердить требования к ПО, которое используется госорганами на объектах КИИ, а также правила согласования закупок иностранного ПО.
В апреле 2021 г. представитель Минцифры сообщал «Ведомостям», что в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли министерство планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями.
Как поясняли в министерстве, при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре российского ПО. Если госзаказчик не находил нужного ПО в реестре, то закупающие сообщали о «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств».
Сами заявки в рамках процедуры госзакупки оформлялись через единую информационную систему, которую контролировало Минэкономразвития. Документы и саму процедуру закупок проверяли на каждом из этапов – от планирования до исполнения обязательств по контракту. Основными контролирующими органами являлись Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральное казначейство.
В середине марта этого года РБК сообщало, что правительство разработало план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Согласно документу, правительство рассматривает возможность определить «консолидированного исполнителя для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования». Ответственными за инициативу было предложено назначить Минцифры, Минфин и ФАС.