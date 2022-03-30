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Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры с 2025 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 г. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 

До 1 января 2025 г. госорганам и госзаказчикам потребуется перейти на софт отечественной разработки. 

«С 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — говорится в тексте указа. 

Кроме того, президентским указом вводится запрет на государственные закупки иностранного ПО для критической инфраструктуры без согласования с федеральным органом исполнительной власти, который будет уполномочен правительством. Данный запрет вводится с 31 марта 2022 г.

Данные меры вводятся в «целях обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ Российской Федерации», сказано в указе. 

Согласно указу президента, правительство в течение месяца должно утвердить требования к ПО, которое используется госорганами на объектах КИИ, а также правила согласования закупок иностранного ПО. 

В апреле 2021 г. представитель Минцифры сообщал «Ведомостям», что в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли министерство планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями. 

Как поясняли в министерстве, при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре российского ПО. Если госзаказчик не находил нужного ПО в реестре, то закупающие сообщали о «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств». 

Сами заявки в рамках процедуры госзакупки оформлялись через единую информационную систему, которую контролировало Минэкономразвития. Документы и саму процедуру закупок проверяли на каждом из этапов – от планирования до исполнения обязательств по контракту. Основными контролирующими органами являлись Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральное казначейство.

В середине марта этого года РБК сообщало, что правительство разработало план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Согласно документу, правительство рассматривает возможность определить «консолидированного исполнителя для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования». Ответственными за инициативу было предложено назначить Минцифры, Минфин и ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных