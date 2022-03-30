Путин запретил использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры с 2025 года

Как поясняли в министерстве, при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре российского ПО. Если госзаказчик не находил нужного ПО в реестре, то закупающие сообщали о «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств».