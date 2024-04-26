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Российские банки начали выявлять используемые мошенниками карты

Ведомости

«Тинькофф банк» запустил систему дроп-мониторинга для борьбы подставными лицами, с помощью карт которых мошенники выводят деньги, похищенные у банковских клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации. 

Отмечается, что тестирование системы длилось год. За это время количество «дропов» (подставных лиц) в банке удалось снизить в два раза. Всего под блокировку попали 130 000 счетов, половина из них (66 000) принадлежит подросткам, уточнили в «Тинькофф». 

Аналогичные инструменты для борьбы с мошенниками используют ВТБ и Сбербанк, обращает внимание РБК. Представитель ВТБ сообщил, что в 2023 г. на счетах дропперов было задержано более 1 млрд руб., похищенных у банковских клиентов. Более 170 млн руб. удалось вернуть потерпевшим, более 150 млн руб. арестованы по уголовным делам, а информацию об остальных средствах банк передал в правоохранительные органы и Росфинмониторинг для принятия мер. 

В феврале 2024 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что за два года реализации программы по борьбе с дропперами их число среди клиентов банка снизилось не менее чем в 10-12 раз.

По данным Банка России, в 2023 г. объем подозрительных операций сократился на 12%. При этом мошенникам все же удалось провести 1,17 млн операций (+33% год к году) и украсть 15,8 млрд руб. (+11,5%). Банки вернули клиентам 1,38 млрд руб. (8,7% от всего объема похищенных средств).

В 2018 г. ЦБ утвердил перечень признаков подозрительных переводов. Так, банк должен приостановить транзакцию, когда видит, что получателем средств является дроппер – гражданин, который участвует в мошеннической схеме, предоставляя злоумышленникам доступ к своему банковскому счету для обналичивания или транзита похищенных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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