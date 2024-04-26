Российские банки начали выявлять используемые мошенниками карты
«Тинькофф банк» запустил систему дроп-мониторинга для борьбы подставными лицами, с помощью карт которых мошенники выводят деньги, похищенные у банковских клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.
Отмечается, что тестирование системы длилось год. За это время количество «дропов» (подставных лиц) в банке удалось снизить в два раза. Всего под блокировку попали 130 000 счетов, половина из них (66 000) принадлежит подросткам, уточнили в «Тинькофф».
Аналогичные инструменты для борьбы с мошенниками используют ВТБ и Сбербанк, обращает внимание РБК. Представитель ВТБ сообщил, что в 2023 г. на счетах дропперов было задержано более 1 млрд руб., похищенных у банковских клиентов. Более 170 млн руб. удалось вернуть потерпевшим, более 150 млн руб. арестованы по уголовным делам, а информацию об остальных средствах банк передал в правоохранительные органы и Росфинмониторинг для принятия мер.
В феврале 2024 г. заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отмечал, что за два года реализации программы по борьбе с дропперами их число среди клиентов банка снизилось не менее чем в 10-12 раз.
По данным Банка России, в 2023 г. объем подозрительных операций сократился на 12%. При этом мошенникам все же удалось провести 1,17 млн операций (+33% год к году) и украсть 15,8 млрд руб. (+11,5%). Банки вернули клиентам 1,38 млрд руб. (8,7% от всего объема похищенных средств).
В 2018 г. ЦБ утвердил перечень признаков подозрительных переводов. Так, банк должен приостановить транзакцию, когда видит, что получателем средств является дроппер – гражданин, который участвует в мошеннической схеме, предоставляя злоумышленникам доступ к своему банковскому счету для обналичивания или транзита похищенных средств.