Российские банки начали выявлять используемые мошенниками карты

Аналогичные инструменты для борьбы с мошенниками используют ВТБ и Сбербанк, обращает внимание РБК. Представитель ВТБ сообщил, что в 2023 г. на счетах дропперов было задержано более 1 млрд руб., похищенных у банковских клиентов. Более 170 млн руб. удалось вернуть потерпевшим, более 150 млн руб. арестованы по уголовным делам, а информацию об остальных средствах банк передал в правоохранительные органы и Росфинмониторинг для принятия мер.