В НСПК назвали мошеннические тренды на платежном рынке

В НСПК назвали мошеннические тренды на платежном рынкеВ борьбе с фродом компания ужесточает контроль за торговыми точками и повысит штрафы для банков
На платежном рынке спустя 10 лет вновь появились лжеброкеры, активизировались банкоматные хищения и кражи через фиктивные торгово-сервисные предприятия (ТСП), рассказал на конференции «Антифродум-2024» Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») лидер направления «Антифрод» Алексей Ипатов.
По данным НСПК, сумма заявленных в России мошеннических операций за 2023 г. достигла 1,98 млрд руб. Уровень мошенничества по стране составил 1,03 б. п. против 0,71 б. п. в 2022 г., где 1 б. п. равен потере 1 коп. на 100 руб. покупок. Традиционно 90% хищений связаны с социальной инженерией либо тем, что находится «рядом» с этим, говорит Ипатов: фишинг, выкуп данных и последующая реализация мошеннических схем.
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