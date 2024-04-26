В НСПК назвали мошеннические тренды на платежном рынке

По данным НСПК, сумма заявленных в России мошеннических операций за 2023 г. достигла 1,98 млрд руб. Уровень мошенничества по стране составил 1,03 б. п. против 0,71 б. п. в 2022 г., где 1 б. п. равен потере 1 коп. на 100 руб. покупок. Традиционно 90% хищений связаны с социальной инженерией либо тем, что находится «рядом» с этим, говорит Ипатов: фишинг, выкуп данных и последующая реализация мошеннических схем.