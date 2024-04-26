/ Финансы

В НСПК назвали мошеннические тренды на платежном рынке

В борьбе с фродом компания ужесточает контроль за торговыми точками и повысит штрафы для банков
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

На платежном рынке спустя 10 лет вновь появились лжеброкеры, активизировались банкоматные хищения и кражи через фиктивные торгово-сервисные предприятия (ТСП), рассказал на конференции «Антифродум-2024» Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») лидер направления «Антифрод» Алексей Ипатов.

По данным НСПК, сумма заявленных в России мошеннических операций за 2023 г. достигла 1,98 млрд руб. Уровень мошенничества по стране составил 1,03 б. п. против 0,71 б. п. в 2022 г., где 1 б. п. равен потере 1 коп. на 100 руб. покупок. Традиционно 90% хищений связаны с социальной инженерией либо тем, что находится «рядом» с этим, говорит Ипатов: фишинг, выкуп данных и последующая реализация мошеннических схем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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