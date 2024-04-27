МФО увеличили в 2023 году кредитование бизнеса на 50%
Микрофинансовые организации (МФО) в 2023 г. выдали бизнесу кредитов на 105,4 млрд руб., что на 50% превосходит результаты 2022 г. (70,5 млрд руб.). Государственные и коммерческие МФО делят обороты почти поровну, говорится в аналитическом исследовании Центробанка «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2023 г.».
Рост в сегменте коммерческими МФО связан с деятельностью нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП. Объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд руб.), онлайн-займы по итогам составляют 40% (+13 п.п. за год) выдачи. При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 г. увеличилась всего до 9% (+3 п.п. за год).
За три года портфель займов МСП вырос на 35%. Качество портфеля остается стабильным — доля просроченной задолженности составляет 5,2% (-0,4 п.п.).
Согласно данным опроса 51 государственной и 16 коммерческих МФО в марте 2024 года, у государственных МФО количество новых и повторных заемщиков примерно одинаковое (около 50%), а в коммерческие МФО доля «постоянных клиентов» составляет 63%. Именно они обеспечивают низкий уровень просроченной задолженности.
У части компаний предприниматели запрашивают сумму микрозайма, которая превышает допустимый лимит в 5 млн руб. В государственные МФО заявки подаются на суммы в среднем не более 5 млн руб.
По данным аналитиков СРО «МиР», доля одобренных заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО), которая снижалась с ноября 2023 г., сейчас стабилизировалась. В прошлом году уровень одобрения заявок был выше практически во всех сегментах – в PDL-займах (краткосрочные займы до зарплаты) для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых 19%. Доля одобрения кредитов в рассрочку для повторных клиентов составляла 75%, для новых 29%.
В январе Банк России опубликовал новую редакцию базового стандарта для МФО, согласно которому организации при оформлении онлайн-займов должны проверять личность клиента по конкретным параметрам.
По новым правилам регулятор устанавливает 10 критериев: МФО должны проверять действительность паспорта потенциального заемщика, убедиться в достоверности информации о банковском счете, номере телефона, а также принадлежности клиенту устройства, через которое подается заявка на кредит, и др.