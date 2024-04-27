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МФО увеличили в 2023 году кредитование бизнеса на 50%

Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) в 2023 г. выдали бизнесу кредитов на 105,4 млрд руб., что на 50% превосходит результаты 2022 г. (70,5 млрд руб.). Государственные и коммерческие МФО делят обороты почти поровну, говорится в аналитическом исследовании Центробанка «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в 2023 г.».

Рост в сегменте коммерческими МФО связан с деятельностью нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП. Объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд руб.), онлайн-займы по итогам составляют 40% (+13 п.п. за год) выдачи. При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 г. увеличилась всего до 9% (+3 п.п. за год).

За три года портфель займов МСП вырос на 35%. Качество портфеля остается стабильным — доля просроченной задолженности составляет 5,2% (-0,4 п.п.).

Согласно данным опроса 51 государственной и 16 коммерческих МФО в марте 2024 года, у государственных МФО количество новых и повторных заемщиков примерно одинаковое (около 50%), а в коммерческие МФО доля «постоянных клиентов» составляет 63%. Именно они обеспечивают низкий уровень просроченной задолженности.

У части компаний предприниматели запрашивают сумму микрозайма, которая превышает допустимый лимит в 5 млн руб. В государственные МФО заявки подаются на суммы в среднем не более 5 млн руб.

По данным аналитиков СРО «МиР», доля одобренных заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО), которая снижалась с ноября 2023 г., сейчас стабилизировалась. В прошлом году уровень одобрения заявок был выше практически во всех сегментах – в PDL-займах (краткосрочные займы до зарплаты) для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых 19%. Доля одобрения кредитов в рассрочку для повторных клиентов составляла 75%, для новых 29%.

В январе Банк России опубликовал новую редакцию базового стандарта для МФО, согласно которому организации при оформлении онлайн-займов должны проверять личность клиента по конкретным параметрам.

По новым правилам регулятор устанавливает 10 критериев: МФО должны проверять действительность паспорта потенциального заемщика, убедиться в достоверности информации о банковском счете, номере телефона, а также принадлежности клиенту устройства, через которое подается заявка на кредит, и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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