МФО увеличили в 2023 году кредитование бизнеса на 50%

Рост в сегменте коммерческими МФО связан с деятельностью нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП. Объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 млрд руб.), онлайн-займы по итогам составляют 40% (+13 п.п. за год) выдачи. При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец 2023 г. увеличилась всего до 9% (+3 п.п. за год).